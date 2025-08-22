Viento Zonda: impacto en Ischigualasto, ráfagas de más de 70 km/h y daños en distintos puntos

El temporal de viento Zonda, que había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional se hizo presente este jueves 21 de agosto en distintos puntos de la provincia de San Juan. La jornada ya había estado marcada por la suspensión de clases en los turnos tarde y vespertino, y con la llegada de las ráfagas comenzaron a viralizarse imágenes que reflejan la magnitud del fenómeno.

En redes sociales circuló un video registrado en el Parque Provincial Ischigualasto, donde se observa cómo las ráfagas levantaron gran cantidad de polvo, generando un panorama que muchos compararon con escenas de películas de ciencia ficción, similares a Dune o el Sahara. El material fue compartido por la periodista Adriana Calivar en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el bombero Agustín Moya, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pocito, utilizó un termoanemómetro para medir la intensidad del viento en esa zona. El registro marcó que las ráfagas superaron los 70 kilómetros por hora, confirmando la severidad del temporal.

El fenómeno también causó daños en infraestructura. En Capital, un poste de iluminación de más de dos metros cayó sobre un eucalipto en el Lateral de Circunvalación y Catamarca, dejando sin luz una zona de la calle del barrio San Martín. En tanto, en Sarmiento, un árbol de gran porte cayó en la intersección de Uruguay y 25 de Mayo, aunque afortunadamente no se reportaron heridos ni daños materiales graves, ya que el tronco impactó directamente sobre la calzada.