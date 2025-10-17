Viernes fresco y con viento ¿hasta cuándo seguirá así el tiempo en San Juan?

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, para la jornada de este viernes 17 de octubre se espera que el viento sea el protagonista.

De este modo, señalaron que se prevé que la máxima alcance los 26 grados, mientras que la mínima será de 16 grados. A su vez, informaron que el viento sur llegará con fuerza en la mañana de este viernes. Concretamente, indicaron que sus ráfagas alcanzarán los 56 kilómetros por hora.

Para el sábado el panorama será similar, aunque la temperatura subirá y la intensidad del viento disminuirá. Para el domingo volverá a subir la temperatura y no hay indicios de viento fuerte.