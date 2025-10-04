Vinos parcialmente desalcoholizados: la industria busca adaptarse a la caída del consumo

El consumo de vino sigue mostrando señales de caída en Argentina, según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que refleja un descenso tanto en el consumo per cápita como en las exportaciones. Entre los factores que explican esta tendencia se encuentra la graduación alcohólica del producto, que en muchas provincias limita su consumo por la necesidad de manejar.

En ese contexto, Diego Sánchez, licenciado en enología, explicó en el programa Vino para Contar que algunas empresas ya están trabajando en vinos parcialmente desalcoholizados. “Hay empresas que ya están trabajando para tener vinos parcialmente desalcoholizados”, aseguró, destacando que se trata de una respuesta a las nuevas demandas de los consumidores.

Sánchez detalló que la tendencia no es solo local, sino también internacional: “Europa está mucho más avanzada que nosotros en esto y les exigen certificaciones de sustentabilidad, como la norma ISO 22000. El Reino Unido, por ejemplo, ahora está exigiendo vinos con menos alcohol y cobra aranceles por los vinos que superan los límites permitidos para ingresar al país”.

El especialista subrayó que la menor graduación alcohólica también responde a cambios en los hábitos de los consumidores: “Hoy hay muchas personas enfocadas en el cuidado de la salud y la alimentación saludable. El vino es una bebida con bajo valor energético; prácticamente el valor lo aporta el alcohol. Una copa de vino equivale a una manzana mediana, por lo tanto, un vino con menos alcohol tiene menos calorías”.

Sánchez concluyó que esta tendencia permite captar nuevos públicos: “Existen consumidores que eligen productos por las calorías, por la etiqueta o por la graduación de alcohol. Ofrecer un vino con menor graduación y menor valor energético abre la puerta a otro público”.

La industria vitivinícola en San Juan, así, busca adaptarse a un mercado en transformación, desarrollando alternativas que permitan mantener el consumo y al mismo tiempo atender las nuevas exigencias locales e internacionales.