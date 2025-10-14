El doctor Jorge Castro, pediatra, confirmó en Canal 13, la circulación del virus “mano, pie y boca”, una enfermedad que afecta principalmente a niños en edad escolar y lactantes, y que en los últimos días fue motivo de preocupación en varias instituciones educativas.

“Sí, este es un virus que hace ya bastante tiempo conocemos perfectamente. Se llama enfermedad de mano, pie y boca, y está producida por el virus Coxsackie, cepa A6. Es muy frecuente en los niños; mientras más pequeños son, más extendido suele ser el cuadro”, explicó Castro.

El especialista detalló que la enfermedad suele presentarse entre los 2 y 5 años de edad, con ampollas en la boca que luego se extienden a las manos, palmas y plantas de los pies, e incluso a otras zonas del cuerpo.

“Es muy contagioso. Se transmite por las gotitas al hablar o respirar, y también por el contacto con superficies contaminadas, como juguetes. Por eso es común en guarderías y jardines, y en menor medida en escuelas primarias”, agregó.

Cómo prevenir

Castro insistió en que las medidas de prevención son esenciales para evitar la propagación del virus: “Lo más importante es el aislamiento del niño enfermo, sobre todo durante la primera semana. El virus puede eliminarse incluso antes de que aparezcan las ampollas, por eso es clave no compartir objetos y mantener una buena higiene”.

Además, el especialista señaló que el virus puede sobrevivir algunas horas en superficies, por lo que se recomienda limpiar juguetes, mesas y picaportes con frecuencia.

“El aislamiento y la higiene de manos son las mejores herramientas. Como ocurre con la gripe o el coronavirus, estos virus respiratorios son muy contagiosos y solo se controlan con prevención”, puntualizó.

Respecto a los síntomas, el doctor Castro indicó que el cuadro suele incluir fiebre, malestar general, dolor al tragar y ampollas dolorosas.

“En adultos también puede presentarse, aunque con manifestaciones más leves. No deja secuelas y en la mayoría de los casos se resuelve completamente en una o dos semanas. El tratamiento se basa en antitérmicos y analgésicos para aliviar los síntomas”, sostuvo.

El médico también aclaró que el virus no está relacionado directamente con el estrés, aunque los niños pueden tener defensas más bajas en ciertas etapas.

“Los chicos pequeños tienen sistemas inmunológicos inmaduros. Los anticuerpos que la madre les transmite en el embarazo y la lactancia desaparecen cerca del primer año, por eso entre los dos y los cuatro años son más propensos a contagiarse”, explicó.

Castro enfatizó que los niños con síntomas no deben asistir a la escuela o al jardín, para evitar nuevos contagios.

“Si se detecta un caso, ese chico no debe ir a clases. Además, es fundamental reforzar la limpieza y el lavado de manos. Muchos padres creen que es un virus leve y permiten que se contagien los hermanos, pero eso es un error: no hay que subestimar esta enfermedad”, advirtió.