Vive del bajo y vibra alto: Marcelo Rodríguez, música con alma en la peatonal sanjuanina

En una fresca mañana en la peatonal de San Juan, los transeúntes se detienen a escuchar un sonido que vibra profundo: el bajo eléctrico de Marcelo Rodríguez. A simple oído, la melodía atrapa, y al acercarse, se encuentra a un músico que vive de la música y transmite pasión en cada nota.

Marcelo, bajista de 31 años, comentó que comenzó su vínculo con la música desde muy joven. “Primero tocaba un poco la guitarra, a los 11 años, pero a los 12 escuché un disco de Creedence y me fascinó el bajo. Mi abuela se esforzó mucho por comprarme mi primer instrumento, y a los 13 ya estaba tocando en vivo”, recuerda.

Nacido en el sur del Gran Buenos Aires, Marcelo se crió en la capital. Sin embargo, hace casi cuatro años decidió mudarse a San Juan. La decisión, asegura, estuvo marcada por la música y la amistad: “Un amigo, Eduardo Bustos, saxofonista de aquí, me invitó a tocar en San Juan durante la pandemia. Al principio pensaba quedarme solo el verano, pero me enamoré del lugar y decidí quedarme”, contó.

Aunque inicialmente integró un dúo de saxo y bajo con Bustos, Marcelo actualmente desarrolla su carrera en solitario. “Por ahora estoy haciendo estas cosas solo, tocando en la peatonal todos los días que puedo. Además, doy clases y participo en eventos privados”, detalló. La vida del músico, admitió, no siempre es sencilla. “Vivir de la música es complicado. A veces con poco, a veces con mucho". Tras ello sumó: "La gente de San Juan me ha apoyado mucho, y eso hace que todo valga la pena. Pero con un hijo, las responsabilidades crecen”, explicó Marcelo sobre su hijo de dos años y cinco meses.

A pesar de los desafíos, Marcelo mantiene la mirada positiva y proyecta sus sueños a futuro. “Me gustaría seguir viviendo en San Juan, trabajando mucho, tocando en distintos lugares y disfrutando de mi familia", dijo. "Si aparecen oportunidades en otras provincias, también las aprovecharé, pero quiero quedarme acá”, afirmó.

Marcelo no solo se destaca por su destreza técnica, sino también por su capacidad de transmitir emociones a través del bajo. Entre sus géneros favoritos están el rock y el jazz, pero no le teme al tango, al que también le dedica tiempo y pasión. “La música no es solo tocar notas, es compartir, vivir el momento y conectar con la gente”, aseguró.

Entre los transeúntes que se detienen a escucharlo, Marcelo sonríe y reconoce la reciprocidad del público: “Es hermoso ver cómo la gente disfruta y se conecta con la música. Eso hace que todo esfuerzo valga la pena”.