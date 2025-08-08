Ante el aumento constante del precio de los combustibles, más personas están optando por la bicicleta como medio de transporte. El bicicletero Mauricio "Chespirito" Pérez, en una entrevista con el móvil de Canal 13, reveló que ha notado un crecimiento en las consultas para poner a punto bicicletas que estaban sin usar.

El costo de un service

Pérez explicó que el costo de un servicio completo para dejar una bicicleta en óptimas condiciones ronda los $40.000. Sin embargo, aclaró que el precio final depende del estado de cada bicicleta, especialmente si ha estado guardada por mucho tiempo.

Para comenzar, recomienda verificar el estado de las ruedas, que suelen ser lo primero en deteriorarse. El costo de una cubierta y una cámara básicas puede llegar a los $20.000. El servicio completo para bicicletas rodado 26'' y 29'', que incluye la revisión de los movimientos, se sitúa entre los $35.000 y $40.000.

Ajustes de precios

Pérez mencionó que, aunque las reparaciones suelen bajar en invierno, en agosto se reactiva la demanda. “La mayoría de las personas buscan abaratar costos frente al gasto de usar un automóvil, que implica combustible, estacionamiento y mantenimiento. La bicicleta, en cambio, representa una inversión única con múltiples beneficios económicos y para la salud”, sostuvo.

El bicicletero también se refirió al ajuste de precios en el sector, señalando que los repuestos son en su mayoría importados. A pesar de los incrementos de entre el 5% y el 8% en algunos insumos, y mayores en productos de competición, muchos talleres intentan mantener sus precios para no perder clientes.