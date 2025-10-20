Vuelve el calor en una semana marcada por fuertes vientos en San Juan

De acuerdo con lo dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional, para la jornada de este lunes se espera que vuelva el calor. Sin embargo, hay alerta por fuerte viento para el resto de la semana.

De esta manera, indicaron que se espera que para este lunes la máxima sea de 32 grados, mientras que la mínima será de 17 grados. En esa línea, expresaron que las inclemencias climáticas comenzarán desde el martes, cuando la temperatura siga en subida pero el viento sea el protagonista.

El viento no mermará su intensidad hasta el viernes. Cabe decir que sus ráfagas serán superiores a los 50 kilómetros por hora, aunque el domingo será el día de mayor intensidad, ya que habría alerta naranja.