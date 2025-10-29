Vuelve el calor primaveral, pero ya hay olor a lluvia para el fin de semana

Este miércoles el sol será el protagonista, pero la lluvia no estará ausente de la semana, ya que según el pronostico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que llegue durante el fin de semana.

De esta manera el SMN, detalló que para este miércoles 29 de octubre se espera que la temperatura máxima alcance los 23 grados, mientras que la mínima sea de 6. Esto es considerable teniendo en cuenta los últimos dos días marcados por el frío.

Este panorama se mantendrá hasta el viernes, aunque irá cambiando debido a que el mes finalizará con viento y noviembre iniciaría con lluvia.