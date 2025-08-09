Este año en el programa La Voz Argentina, hubo grandes talentos sanjuaninos que pasaron de ronda. Sin embargo, en el momento de los Knockouts, dos de ellos quedaron fuera, por lo que el sabor amargo siguió latente. Se trata de Walter Vilchez y William Heredia. A pesar de ello, los jóvenes mostraron cómo fue su reencuentro, y ya es viral en las redes sociales.

En el video que difundieron en la plataforma TikTok, Vilchez escribió: “Quedamos fuera de La Voz Argentina en batalla. ¡Dos sanjuaninos de vuelta a casa!”. En el mismo se los ve juntos, comiendo y dando un pequeño espectáculo de llanto y gula.

En pocos minutos sumó cientos de reacciones y mensajes de aliento. Cabe recordar que Heredia quedó fuera del team Soledad, cuando debió cantar "¿Quién te dijo eso?" de Luis Fonsi. Si bien se llevó cientos de elogios de los coaches, quedó fuera de la competencia. En tanto, Vilchez, que era parte del team Miranda, interpretó "Mentira", de Valeria Lynch. Su performance fue destacada para el jurado, pero no lo eligieron.