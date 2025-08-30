El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, avanza con la renovación de un tramo de Calle Alberdi, entre General Las Heras y Avenida España, en Capital. La obra busca convertir un sector hasta ahora inutilizado en un paseo urbano moderno, accesible y seguro, destinado a potenciar la actividad gastronómica y recreativa en el corazón de la ciudad. Actualmente, los trabajos registran un avance del 25%.

El proyecto contempla una intervención integral del boulevard central, con espacios de permanencia y circulación equipados con bancos de madera, luminarias de alta tecnología, canteros y nuevas especies arbóreas, en armonía con la arboleda existente. Además, se incorporan elementos de seguridad y confort, como bolardos para delimitar la circulación y basureros estratégicamente distribuidos, garantizando funcionalidad y limpieza.

La misma empresa a cargo de la obra instalará postes y totens eléctricos para los puestos de gastronomía del lado sur, respetando la delimitación establecida para cada carro, lo que permitirá que los emprendedores locales cuenten con la infraestructura necesaria para operar de manera segura.

Con esta intervención, el Gobierno busca poner en valor un área históricamente relegada, ofreciendo un entorno ordenado y atractivo que fortalece la convivencia entre actividades comerciales y recreativas. La renovación de Calle Alberdi no solo mejora la infraestructura, sino que también genera un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes, consolidando el boulevard como un espacio emblemático de la ciudad.