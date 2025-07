San Juan se prepara para una instancia crucial tras el caos en el show de Q' Lokura en el Estadio Aldo Cantoni, donde varios sanjuaninos, con entradas en mano, no pudieron ingresar debido a la sobreocupación. Con 35 denuncias presentadas ante la Dirección de Defensa al Consumidor, se inician las audiencias conciliatorias. Paralelamente, el productor del evento, Pablo Sanguedolce de La Meseta Producciones, enfrenta una posible multa que superaría los $10.000.000, un monto que podría ascender si se confirman más infracciones.

Este viernes marcará el comienzo de las audiencias conciliatorias entre la productora y los damnificados. La titular del organismo, Fabiana Carrizo, confirmó que hay 35 denuncias formales en su haber. La Dirección de Defensa al Consumidor tiene un rol administrativo-conciliatorio, buscando que se logre un acuerdo para el reintegro del dinero a los consumidores afectados que pagaron sus entradas pero no pudieron disfrutar del show. Carrizo explicó que, si hay conciliación y se reintegra el dinero, no se aplicará multa alguna a la empresa. Sin embargo, si la conciliación fracasa, la empresa no se presenta o no llega a un acuerdo, se procederá con una multa por incumplimiento contractual. Cabe destacar que las denuncias no se dirigen contra el grupo musical, que incluso se disculpó y señaló a la organización, destacó Carrizo a Tiempo de San Juan.

Las acciones de Defensa al Consumidor se desarrollan en paralelo con una investigación de la Justicia de Faltas, que indaga sobre la sobreventa de entradas y la posible falta de personal de seguridad, entre otros desórdenes ocurridos durante el show del 8 de julio. El productor Pablo Sanguedolce, de La Meseta Producciones, es el empresario señalado. La Policía provincial, a través del área de Leyes Especiales, confeccionó un acta de infracción detallando que la capacidad del Estadio Aldo Cantoni fue ampliamente superada, generando un riesgo potencial para los presentes.

Fuentes judiciales informaron que la multa inicial para el empresario podría partir desde los $10.000.000. Este monto podría incrementarse si se confirman otras faltas cometidas esa noche, como la presencia de menores en zonas no habilitadas o la falta de control en accesos. El estadio tiene una capacidad de 4.300 personas aproximadamente y en el momento del show había 8.000. Las entradas, con un valor aproximado de $23.000 (con VIPs más caros), generaron una recaudación estimada de $184.000.000 antes de restar el costo de la banda.