Durante la mañana de este miércoles 29 de octubre, desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda confirmaron la fecha de cobro para los estatales. Los haberes estarán depositados el 31 de octubre.

Las autoridades confirmaron que el dinero correspondiente a las tareas que desempeñaron a lo largo de este mes, estará disponible desde el próximo viernes. Sumado a esto, hay un dato no menor que remarcaron.

Se trata de que en esta ocasión, estos haberes contarán con un incremento del 2,1%. El mismo viene en base al Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de septiembre.

Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas. Por otro lado, también están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.