Marcelo Orrego se puso como objetivo entregar un total de 25.000 notebooks tanto a docentes como a estudiantes de la provincia de San Juan. Por el momento los educadores ya recibieron su equipo y ahora será el turno de los alumnos.

Cabe recordar que los beneficiarios será los estudiantes que actualmente están cursaron tanto 5to como 6to grado en diferentes escuelas locales. El nuevo operativo de entrega se llevará a cabo el próximo lunes 29 de septiembre.

La cita será en el interior del Velódromo Vicente Alejo Chancay, situado en el departamento Pocito. El acto en cuestión está previsto que comience sobre las 10:30 de la mencionada jornada.

Se espera que el gobernador de San Juan encabece esta entrega, acompañado por otras autoridades de la provincia que compartirán ese momento con los pequeños estudiantes.