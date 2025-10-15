Ya rige la alerta amarilla por fuerte viento en San Juan ¿Cuándo llega?

Para el Servicio Meteorológico Nacional, ya es oficial la alerta amarilla por fuerte viento en San Juan. De acuerdo con lo que anunciaron en su pagina, afectaría mayormente la zona Este de la provincia.

Según detallaron el viento afectaría principalmente a los departamentos de 9 de Julio - Albardón - Capital - Chimbas - Rawson - Santa Lucía - Zona baja de Pocito - Zona baja de Rivadavia - Zona baja de Sarmiento. Este comenzaría a llegar en la noche del miércoles y aumentaría su intensidad con el pasar de las horas del jueves. Aunque el viernes seguiría.

Además sumaron que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.