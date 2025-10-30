Ya se puede reservar la nueva Ram Dakota en San Juan a través de Lorwest by Lorenzo

La espera terminó. Ram anunció el inicio de la preventa exclusiva de la nueva Ram Dakota Warlock en Argentina, y San Juan no quedó afuera del lanzamiento. Desde esta semana, los interesados pueden reservar su unidad con un anticipo de 500 mil pesos en Lorwest by Lorenzo, el concesionario oficial de la marca en la provincia, parte del reconocido Grupo Lorenzo.

La preventa marca un nuevo capítulo para la automotriz en el país, consolidando su presencia en el competitivo segmento de las pickups medianas. Según informó Stellantis, el grupo que fabrica y comercializa Ram, la nueva Dakota Warlock comenzará a comercializarse oficialmente en diciembre, con un diseño imponente, un alto nivel de equipamiento y la robustez característica del ADN Ram.

En San Juan, la nueva pickup podrá verse y adquirirse en Lorwest by Lorenzo, ubicado en Lateral Este de Acceso Sur y Las Cañitas, en Villa Krause, donde el equipo de asesores especializados ya brinda información exclusiva, asesoramiento personalizado y acompañamiento durante todo el proceso de reserva y compra. Quienes deseen iniciar el trámite pueden hacerlo directamente en el concesionario o en el sitio oficial: https://lorwest.com.ar/dakota-ram/.

El monto de la reserva —500 mil pesos— es totalmente reembolsable en caso de no concretarse la operación, lo que garantiza una experiencia segura y transparente para los clientes.

Potencia y tecnología

La nueva Ram Dakota Warlock llegará equipada con el motor 2.2 turbodiésel Multijet de 200 caballos de fuerza y 450 Nm de torque, el mismo que utilizan otros modelos del grupo Stellantis, como Fiat Titano y Jeep Wrangler. Este propulsor combina rendimiento, eficiencia y durabilidad, adaptándose tanto al trabajo pesado como al uso urbano.

El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, destacó:

“Esta nueva Ram Dakota llega con el ADN 100% Ram, con un diseño robusto, un interior sorprendente, tecnología de avanzada y prestaciones únicas en el segmento”.

El desarrollo de este modelo representa también un avance industrial importante para el país, ya que se fabrica en el Polo Industrial Córdoba, en Ferreyra, donde Stellantis invirtió US$ 385 millones y generó 1.800 nuevos empleos, la mitad de ellos ocupados por mujeres, reafirmando su compromiso con la diversidad y la inclusión.

Por su parte, Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica, subrayó que el lanzamiento “es un ejemplo concreto de cómo la integración local impulsa la competitividad regional y fortalece la red de proveedores nacionales”.

Grupo Lorenzo, al que pertenece Lorwest by Lorenzo, es uno de los grupos automotores más importantes de Cuyo, con 17 sucursales integradas, más de 500 empleados, tres centros logísticos y una flota propia de camiones. Representa a marcas líderes como Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM y Voge, además de ofrecer servicios postventa, movilidad eléctrica y vehículos usados a través de Autoferia y Motoki.