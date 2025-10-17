El Registro Civil de San Juan informó que actualmente hay más de 300 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) listos para ser retirados por sus titulares. Se trata de documentos tramitados durante 2024 y 2025 que, por distintos motivos, aún no fueron retirados por los ciudadanos.

Desde el organismo aclararon que quienes aún no retiraron su documento deben acercarse a la sede central del Registro Civil con el comprobante de trámite correspondiente. En el caso de los DNI de menores de edad, podrá retirarlos uno de los progenitores presentando dicho comprobante.

Se recuerda también que, por disposición del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), los documentos “solo permanecen un año en las oficinas; transcurrido ese plazo, los ejemplares son devueltos y destruidos”.

Costos, turnos y medios de pago