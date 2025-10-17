Ya se pueden retirar más de 300 DNI que se encuentran en el Registro Civil
Gobierno informó que más de 300 DNI se encuentran disponibles para ser retirados en la sede central del Registro Civil. Estos ejemplares corresponden a los trámites realizados durante los años 2024 y 2025.
El Registro Civil de San Juan informó que actualmente hay más de 300 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) listos para ser retirados por sus titulares. Se trata de documentos tramitados durante 2024 y 2025 que, por distintos motivos, aún no fueron retirados por los ciudadanos.
Desde el organismo aclararon que quienes aún no retiraron su documento deben acercarse a la sede central del Registro Civil con el comprobante de trámite correspondiente. En el caso de los DNI de menores de edad, podrá retirarlos uno de los progenitores presentando dicho comprobante.
Se recuerda también que, por disposición del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), los documentos “solo permanecen un año en las oficinas; transcurrido ese plazo, los ejemplares son devueltos y destruidos”.
Costos, turnos y medios de pago
- El trámite regular del DNI tiene un costo de $ 7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $ 18.500.
- Todos los pagos se realizan exclusivamente mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito o billeteras virtuales.
- Para solicitar un turno, las personas pueden ingresar al sitio oficial del Registro Civil de San Juan o comunicarse vía WhatsApp al número 264 459-2201.