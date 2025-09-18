Ya tiene fecha la cuarta edición de la Expo Innova Cuyo: mirá cuándo y dónde es

Miguel Moreno secretario de Agricultura, habló con Canal 13 San Juan sobre la próxima Expo Innova Cuyo, que será realizada del 1 al 3 de octubre en la Ruta 40 y Calle 18. Resaltó el rol del apoyo estatal para potenciar el evento. “Cuando el Estado apoya, esto se potencia”, afirmó, y añadió que la exposición se consolida como “la única que ha podido sostenerse, mantenerse y crecer en la región”.

El funcionario detalló que se trata de un trabajo interdisciplinario de distintos ministerios y secretarías. “Nuestro ministerio tendrá la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Ciencia y Técnica, y también participarán escuelas agrotécnicas. Muchos de los proyectos que llevan adelante los chicos necesitan que todo el mundo los vea”, explicó Moreno.

Además habló de la participación de las escuelas agrotécnicas y su aporte a la ciencia y la técnica aplicada: “Creo que hay un cambio generacional. Las escuelas agrotécnicas están creciendo y los chicos van madurando, haciendo aportes muy importantes”.

Otro eje de la exposición será el aprovechamiento hídrico en la provincia. Moreno recordó que “el sector agroproductivo tiene una gran demanda de recursos hídricos. Estamos fortaleciendo sistemas de riego y trabajando en optimización de energía, incluyendo la instalación de paneles solares”.