Yesica, la mamá de Caucete que lucha contra el cáncer y pide ayuda para sus hijos

Yesica tiene 28 años, dos pequeños y un esposo que la cuida. Si bien es todo lo que soñó, su vida se vio obstaculizada por una palabra que asusta a todos: cáncer. La mujer de Caucete fue a un control durante su segundo embarazo y allí se enteró de la grave enfermedad que también cursaba. Fue así como la felicidad de su segundo bebé se vio opacada, y tuvo que comenzar de inmediato un tratamiento, el cual hoy sigue en curso.

La caucetera indicó en Diario 13 que fue difícil el proceso, más aún porque las quimioterapias comenzaron mientras ella estaba cursando el 7.º mes de gestación de su segundo bebé. Había miedo, pero los médicos la tranquilizaron al decirle que este tratamiento no afectaría a su hijo. Fueron dos las quimios que tuvo embarazada: "gracias a Dios él nació bien, sin ninguna complicación", señaló en este medio.

Si bien en un momento pensó que se lo sacaban antes, los médicos desistieron, viendo que su enfermedad no afectaba al pequeño. Sin embargo, cuando nació su bebé, le volvieron a hacer estudios y el cáncer se había extendido a otros órganos, por lo que debieron actuar con mayor urgencia en el tratamiento.

“Tengo cáncer de mama, el cual se me hizo metástasis, lo que ya lleva un año de esto”, confesó Yesica. Ella lucha, y no solo por sus hijos, sino por ella misma que cada vez le cuesta más. Desde que supo de su enfermedad, las quimios no pararon, y hace tres meses se sumaron unas pastillas “que son como quimio y son para ayudar mejor a eliminar todo. Creo que llevó 13 sesiones de quimio”, aludió la mujer.

Esta enfermedad le trajo varios problemas. Bajó de peso, cambió su cuerpo, perdió su pelo y se le lastiman las manos y los pies, aunque lo más doloroso para ella es que nunca pudo amamantar a su segundo bebé. “Se me puso la piel de color oscuro con el tratamiento”, dijo. Sumado a ello, la economía no es la mejor; los gastos son enormes, ya que debe usar zapatillas especiales para no lastimarse, comidas especiales y constantes viajes a la capital para los estudios y tratamientos.

“Estamos viviendo un poco mal económicamente, ya que mi marido no puede trabajar, por lo que debe ocuparse de nuestros hijos: él se ocupa de atenderlos, pues yo no puedo, y más cuando me hacen tratamiento”, aludió Yesica. Todo esto significó un cambio rotundo porque ella trabajaba como DAI y, cuando supo de su enfermedad, debió postergar su carrera para iniciar el tratamiento.

En un momento de desesperación, la mujer usó las plataformas para pedir ayuda. Ella necesita paliar gastos, no solo de ella, sino de sus bebés. Por ello, señaló que quienes puedan ayudarla pueden hacerlo al alias: Yesi097. La cuenta se encuentra a nombre de Yésica Noemí Malla.

Este es el posteo que llevó a conocer su historia