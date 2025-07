Yolanda y su sueño de una vivienda: "Hace 32 años que vengo esperando"

Son miles los sanjuaninos que esperan ser anunciados como los adjudicatarios de una de las 219 viviendas que sortea el IPV. En este marco, Canal 13 fue hasta la caja de acción social donde se está llevando a cabo el sorteo para conocer algunas de las historias.

Muchos llegaron minutos antes de las 8 de la mañana para estar presentes en caso de que los nombres salieran, sumado a ello los nervios de cumplir el sueño de la casa propia. Uno de esos casos fue el de Yolanda, una vecina que desde hace 32 años está esperando tener su vivienda.

"He prendido muchas velas, a muchos santos y pidiendo por nuestra casa, hace 32 años que estoy anotada yo", aludió la mujer en el móvil de este medio. Además, sumó: "Varias veces ya he venido con el tema de los sorteos y nunca me tocó. Bueno, esperamos que ahora tengamos la suerte. Para el futuro, el día de mañana queda para nuestros hijos la casa".

Yolanda vive en la casa de su padre, con dos hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad. "Es difícil alcanzar una vivienda y soñamos con tener una propia", manifestó la mujer que está anotada en el barrio Maipú.

Otro de los casos que Canal 13 capturó fue el de una mujer que estaba junto a su madre esperando por saber si obtendrían una vivienda del Barrio Alba en Chimbas. “Mi mamá llevá mas de 20 años inscripta”, señaló. A la vez aludió que su familia es numerosa y en la actualidad viven en una casa prestada, ya que no podrían permitirse pagar alquiler.

Porque Eh, es, la verdad que, eh, una alegría inmensa alcanzar el logro, alcanzar la vivienda eh, propia y por supuesto, eh, nada menos que estamos hablando de personas que pueden tener el sueño de la casa propia.

Ella, como muchos, sigue el sueño, con el anhelo de escuchar su número como ganador, tal como sucedió en las primeras horas, cuando una familia que estaba allí recibió la alegre noticia.