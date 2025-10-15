Tras varios días de angustia, la familia de Yutiel, el niño de 11 años atropellado el pasado domingo en Rawson, compartió una noticia esperanzadora. En las últimas horas, informaron que el menor evoluciona favorablemente y que ya fue desentubado.

Durante la tarde del martes, su madre, Daiana Gatica, publicó un mensaje en redes sociales donde relató los avances en la salud de su hijo:

“Quiero comentarles que a Yutiel hoy día lo desentubaron y le sacaron la cánula de su cabeza, la cual monitoreaba su cerebro. Está respirando por sí solo, sin ayuda mecánica, no ha tenido fiebre ni ninguna otra complicación. Va evolucionando súper bien. Sigue en cuidados intensivos. Gracias a todos por sus oraciones y a todos los que donaron sangre. Necesitamos más gente dadora de sangre O+ o A+, por favor”.

El menor continúa internado en el Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de fémur y una hemorragia interna que obligó a los médicos a extirparle el bazo. Además, sufrió lesiones en el pulmón y riñón izquierdos, en el hígado y en algunas extremidades.

El accidente ocurrió el domingo por la tarde en la intersección de Calle 5 y Elizondo, cuando Yutiel circulaba en bicicleta junto al hermano de su cuñado. Según el relato de la familia, el niño intentó esquivar la puerta de un auto que se abrió repentinamente y terminó siendo embestido por una camioneta que lo arrastró varios metros.

La investigación del caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales N°5, a cargo del fiscal Sebastián Gómez, mientras el entorno del menor continúa pidiendo oraciones y dadores de sangre para acompañar su recuperación.

“Ya pasó por mucho y volvió a pelear como siempre”, expresó su madre, aferrada a la fe y a los signos de mejora que, por primera vez en días, traen alivio a la familia.