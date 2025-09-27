El viento Zonda azotó gran parte de la provincia de San Juan y en varias zonas dejó daños materiales de consideración. En diálogo con Diario 13, el jefe de Bomberos de San Juan, Dante Alleva, informó algunos detalles.

De acuerdo con lo que indicó: “se han registrado alrededor de 20 intervenciones en toda la provincia”. En esa línea, destacó que “no debimos lamentar pérdidas significativas en lo material, ni tenemos registro de lesionados o quemados por el viento”.

Alleva agregó que se registraron incendios forestales y de pastizales en Jáchal, Iglesia, Sarmiento, Caucete, San Martín, Angaco, Rawson y Pocito, y remarcó que el trabajo se realizó de manera coordinada con Protección Civil y los municipios para contener los focos y asistir a los afectados.