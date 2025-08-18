80 años de uno de los besos más icónicos del siglo XX y la simbología del fin de la guerra

Este agosto se cumplen 80 años de uno de los momentos más emblemáticos de la historia moderna: el beso entre un marinero y una enfermera en las calles de California, que se convirtió en símbolo del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El periodista Luis Eduardo Meglioli recordó, en su segmento: Te lo cuento por el 13, la importancia de aquel instante. “Fue el beso más histórico, más icónico. Siempre quedó como referencia, aunque después viniera la Guerra Fría. Si no hubiera pasado, la guerra terminó igual, pero este gesto marcó la euforia de la época”, señaló.

El hecho ocurrió en 1945, cuando la noticia de la rendición de Japón desató celebraciones masivas en las calles. “Él era un marinero y ella una enfermera que acababa de salir de su trabajo. No se conocían, pero en medio de la alegría, él la tomó y la besó”, relató Meglioli. La imagen fue capturada por un fotógrafo que trabajaba documentando la celebración, y rápidamente se convirtió en tapa de la revista Life, y más tarde de Times, por la trascendencia del momento.

Años después, Greta y George, los protagonistas de la fotografía, volvieron a reunirse. “Se volvieron a ver 60 años después y contaron cómo repercutió aquel encuentro en sus vidas personales. Aparentemente, no hubo ningún problema con sus parejas posteriores”, explicó Meglioli. Incluso se erigió una estatua en California para conmemorar la escena y se realizan encuentros anuales para recrear el icónico beso.

Sobre la repercusión cultural del hecho, Meglioli destacó: “Fíjate que curioso, porque hemos visto tantas películas románticas, pero esta imagen trascendió por la historia que representa: el fin de la guerra, la alegría colectiva y un gesto espontáneo que quedó grabado para siempre”.

Actualmente, se organizan eventos en Nueva York y California, donde parejas se visten de blanco y con gorra, recreando la efervescencia de aquel 1945.}