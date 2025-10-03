Día de la Unidad Alemana: la huella de los inmigrantes alemanes en San Juan

Este 3 de octubre Alemania celebra el Día de la Unidad, fecha que recuerda la reunificación de Berlín Este y Berlín Oeste en 1990, tras casi tres décadas de división por el famoso Muro de Berlín, conocido también como el “muro de la vergüenza”.

El periodista Luis Eduardo Meglioli recordó, en Canal 13 la historia de aquel muro que partió familias, restringió libertades y marcó una de las páginas más dolorosas del siglo XX.

“Las familias se dividieron, muchos murieron sin poder volver a ver a sus seres queridos. En los primeros días, la propia gente, con martillos y combos, comenzó a derribar el muro. Hoy sólo quedan fragmentos como monumento histórico y una línea de piedra que indica dónde estuvo”, dijo el periodista en su segmento.

Meglioli destacó que, aunque la reunificación fue un hito, las promesas de igualar las condiciones de vida entre el Este y el Oeste no se cumplieron del todo, lo que alimentó décadas más tarde el crecimiento de sectores de ultraderecha:

“Paradójicamente, muchos jóvenes que hoy adhieren a movimientos neonazis son del Este. Se criaron en un sistema comunista, pero sienten que la reunificación no les brindó las oportunidades prometidas”.

Influencia alemana en San Juan

La fecha es también una oportunidad para recordar la historia de la comunidad alemana en San Juan. El primer inmigrante alemán habría llegado a la provincia junto a Juan Jufré, fundador de San Juan, como herrero. Sin embargo, la influencia más marcada se dio en el siglo XIX con la llegada del ingeniero Augusto Krause, amigo de Domingo Faustino Sarmiento y padre de dos hijos a quienes nombró en honor al prócer: Domingo y Faustino.

Meglioli señaló: “Sería importante que en Villa Krause se difunda la historia de este pionero. Muchos no saben que el nombre del lugar está ligado a Augusto Krause, un hombre clave para el desarrollo local”.

El periodista también recordó a Ursula Bremer de Ossa, referente de la colectividad alemana y promotora del Instituto Alemán en San Juan, así como al histórico Club Alemán de la calle Urquiza, que durante años fue un punto de encuentro y gastronomía típica. Actualmente, la actividad del club es escasa debido a dificultades institucionales, aunque la colectividad mantiene viva la celebración de su día con encuentros más íntimos.

Alemania hoy

A pesar de ser una de las principales potencias de Europa, Alemania enfrenta desafíos económicos recientes, en parte por su dependencia energética de Rusia. Además, como gran parte de Europa, sufre un marcado envejecimiento poblacional, lo que llevó en el pasado a atraer trabajadores extranjeros. Meglioli recordó un episodio particular:

“Hace años el Bundestag impulsó un programa para contratar 5.000 jóvenes latinoamericanos especializados en informática. Sin embargo, persistían leyes antiguas que dificultaban su integración, como la que negaba la ciudadanía a los hijos de padres extranjeros nacidos en territorio alemán”.

Más allá de los desafíos, el vínculo entre Alemania y San Juan se mantiene. El gobernador Marcelo Orrego viajó recientemente al país europeo en el marco de acuerdos mineros, un área de interés creciente para Alemania debido a la disminución de sus propios recursos.