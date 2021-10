Se terminan los grupos de WhatsApp: el motivo y cómo proteger la cuenta

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp sufriría modificaciones en sus grupos, según anunciaron desde la empresa. En esta línea, recientemente, WhatsApp dio a conocer que suspenderá cuentas para siempre de aquellos usuarios que no respeten los nuevos términos de condiciones. Esto incluye a los grupos de la aplicación de mensajería instantánea, una herramienta muy utilizada en el ámbito laboral, por ejemplo.

Como WhatsApp no puede ver los contenidos de un usuario, el equipo de Mark Zuckerberg utiliza una tecnología avanzada de aprendizaje automático basada en información de grupo registrada incorrectamente. Entonces, WhatsApp puede finalizar grupos de manera automática o manual cuando tiene información sospechosa, como nombres y descripciones de grupos ilegales.

Cuando un grupo es cerrado de manera permanente por WhatsApp, sus participantes ya no podrán enviar mensajes y leer el historial de chat. Además, no tendrán la posibilidad de abrir la información del grupo y leer la lista de otros participantes. También puede prohibir que los administradores de grupos usen el servicio, es decir, puede suspender el uso de la aplicación para siempre.

Cómo proteger la cuenta en WhatsApp:

-Nunca compartas tu código de registro ni el PIN de la verificación en dos pasos con otras personas.

-Activa la verificación en dos pasos y proporciona una dirección de correo electrónico en caso de que olvides tu PIN.

-Establece un código para el dispositivo.

-Ten cuidado con quién tiene acceso físico al teléfono. Si alguien ingresa, puede usar tu cuenta de WhatsApp sin tu permiso.

-Si recibís un correo electrónico para restablecer el PIN de la cuenta sin haberlo solicitado, no lo abras porque se trata de una estafa.