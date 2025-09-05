La pregunta sobre si es posible integrar la Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo de la fusión nuclear comienza a instalarse en el debate científico global. Para el especialista español Giuseppe Rattá Gutiérrez, la respuesta es alentadora, aunque reconoce que “faltan décadas para salir de la fase experimental y hacerlo realidad”.

Según explicó, “la fusión nuclear es la energía de las estrellas, una energía limpia, inacabable y prácticamente infinita”. Sin embargo, los dispositivos necesarios para lograrla son extremadamente complejos, lo que ha limitado hasta ahora su aplicación práctica.

En ese escenario, la Inteligencia Artificial aparece como una herramienta clave. “Lo que puede ayudar la IA es crear modelos que simulen estos dispositivos de manera virtual. Eso aceleraría muchísimo la investigación”, señaló Rattá, quien remarcó que aún quedan varias décadas para contar con un reactor comercial.

El investigador describió el proyecto como “uno de los esfuerzos más grandes de la ciencia en el mundo”, donde cada avance trae consigo nuevos desafíos técnicos. De hecho, “se están construyendo dispositivos experimentales que pueden ser parecidos al definitivo”, aunque todavía falta tiempo para alcanzar resultados concretos.

Rattá insistió en que la fusión nuclear debe verse como un objetivo a largo plazo: “Seguimos en una fase experimental al menos por 10 años. No hay preocupación, sino interés, porque los gobiernos están invirtiendo en ciencia. En Europa es uno de los objetivos prioritarios”.

Con estas proyecciones, la combinación de Inteligencia Artificial y energía promete abrir un nuevo capítulo en la historia de la ciencia. Sin embargo, el camino hacia una fuente limpia e ilimitada aún requiere paciencia, inversión sostenida y una cooperación internacional sin precedentes.