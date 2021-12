Cuál fue la dura lección que aprendió cada signo del zodíaco durante 2021

El 2021 fue arrasador a nivel emocional y mental, un año en el que nos quedó más que claro que la vida cambia de la noche a la mañana, pero lo más importante es que lo material sale sobrando. Muchos perdieron trabajo, escuela, relaciones de años e incluso la pérdida de seres queridos. ¿Qué dura lección aprendieron los signos en 2021?

Aries

Por mucho tiempo decidiste esconder tus emociones, parecía más fácil fingir que todo estaba bien, sin embargo, por dentro ya no podías más. Fue doloroso cambiar ese pensamiento, pero decidiste dejar de hundirte. Ahora, sabes que todo lo que te sucede es relevante y no hay que callar. El 2021 te enseñó que la vida no avisa, que el golpe te llega de forma inesperada y aunque la mayoría de las veces no sepas cómo luchar contra ello, basta con que no te rindas. Tenés miedo como todos los demás y estar vulnerable se vale. No dudes en pedir ayuda si la necesitas, decir un «Te amo» o un «Quisiera que estuvieras aquí».

Tauro

Lo que te llevas del 2021 es que hay veces en las que no necesitas decir mucho. Es mejor trabajar en silencio, disfrutar de lo que tienes y aplaudir tus logros lejos de las malas vibras. Sos el tipo de persona que siempre se hace el fuerte, pero sabés que lo único que necesitas es estar con alguien que te escuche, que sea capaz de darte un consejo desde el corazón. Ahora, has aprendido a no darle tu amistad a cualquiera, porque hay gente muy cruel, aunque cueste aceptarlo. Lo mejor que podés hacer es centrarte en tu presente, agradecer lo bueno del año y soltar lo malo. Los que ya no están seguirán en tu corazón y ahora no queda más que valorar a los que se quedan.

Géminis

El 2021 ha sido de las pruebas más grandes que te ha puesto la vida, Géminis. Son muchas las veces que pensaste tirar la toalla, sin embargo, en medio del dolor volviste a creer en vos. No te fue muy bien, pero seguís aquí, leyendo un par de líneas que te recuerdan lo valioso que eres. Pocos son los valientes que no se rinden. Ahora, no piensas dejar de lado las cosas que te alegran el corazón, quieres la vida que te mereces y no vas a quedarte a mitad de la batalla. Fue duro dejar ir a las personas que te lastimaron, sin embargo, al final entendiste que vos no mereces manipulación ni estar con personas tóxicas que sólo te ensucian los días. Por fortuna, viene el año en el que te pondrás primero en todo y ya después los demás.

Cáncer

Por un momento creíste que todo estaba bajo control, que tu lado emocional no se vería afectado por nada, pero este año de verdad puso a prueba tu paciencia y llanto. Fueron lecciones tan duras que se quedaron plasmadas en tu corazón de una manera cicatrizante. Ahora, no quieres quedarte con ganas de nada, si querés viajar lo harás. Si querés bailar, cantar, lo que sea, no pensás esperar a que la vida te cambie en un pestañeo. No vas a meditar demasiado, vas a renunciar a las cosas que no te gustan, las que te hacen llorar, las que te enojan, ya no estás para quedarte en sitios que duelen. El camino hacia la felicidad está en tus manos, solo tienes que dejarte llevar y recibir el abanico de posibilidades.

Leo

Dejar ir, se escribe fácil, sin embargo, recordarte hundido en medio del dolor y el llanto no es nada lindo. Fue un 2021 que te exigió no aferrarte a los recuerdos, el pasado allá se queda y vos tenés que seguir adelante, Leo. Tu mayor lección fue darte cuenta de que te estabas convirtiendo en tu propia sombra, porque no dejabas que nadie nuevo entrara a tu vida. Has seguido adelante y ahora tienes claro lo que no quieres. No te vas a quedar al lado de nadie que te robe las sonrisas. Ya vas a luchar contra tus miedos, aunque te sientas triste durante el trayecto. Sabés muy bien que no estás aquí para complacer a la gente, no puedes convertirte en el consuelo de todo el mundo mientras te desmoronas por dentro.

Virgo

No es una buena idea eso de esconder las emociones en el trabajo, las salidas con amigos o el insomnio. Al final de cuentas la vida siempre te pasa la factura y no es justo que te olvides así de vos. Eres un signo valiente y sabes que tenés la capacidad de superar todo lo que aparezca en tu camino. Ya llegó el tiempo de no poner excusas, no es culpa de nadie más, sos vos quien le está dando la oportunidad a gente que no vale la pena. Es hora de que abrás los ojos, que no te olvidés de tus sueños y trabajés duro por tus metas. Confía en vos y deja de pensar negativamente todo el tiempo. Ese es el mensaje que le estás enviando al Universo, por eso en tu camino aparece una traba tras otra. Cambia tu forma de pensar y verás que cada pieza toma su lugar.

Libra

El 2021 te estuvo gritando al oído que tienes que ser paciente con vos mismo, deja de exigir perfección en cada paso, Libra. Los sueños no se cumplen de la noche a la mañana, requieren esfuerzo, disciplina y mucho trabajo. Sin embargo, no se trata de un proceso lineal, es un sube y baja de emociones. A veces ganás y otras perdés, lo que vale es que no desistas. Además, ya es tiempo de que cerrés el año sin rencores, perdona a todo aquél que te lastimó y no se disculpó, porque no es justo que te quedes con su veneno. Empieza por perdonarte a vos, no es tu culpa que la gente en la que depositaste toda tu confianza no conozca el término de lealtad. Si no lo hacés, por más que quieras la paz no llegará a tu vida. Recuerda que aunque ames a los demás, te debes amar más a vos.

Escorpio

Sabes que hay una parte de vos que cuando se activa es capaz de guardar rencor en su corazón para toda la vida. Sin embargo, en el fondo no querés eso, porque es sinónimo de vivir en una constante paz perturbada. El perdón es el camino que libera, hacelo por vos, te lo merecés. Deja de centrarte en lo que los demás vayan a pensar, ese es su problema. Nunca tengas miedo a decir lo que sentís solo porque no sea del agrado de la gente que te rodea. Si seguís escondiendo tu vulnerabilidad llegará un momento en el que no sepas qué hacer con tanto y te vas a sentir asfixiado. Ya es tiempo de que dejés de preocuparte, tu ansiedad necesita un respiro, escuchate.

Sagitario

Está bien Sagitario, se vale no guardarte nada, mostrar que también se te cae el mundo de vez en cuando. El 2021 te llevó a aceptar que no siempre puedes tener todo bajo control y que el dolor no avisa. No tenés que ser fuerte todo el tiempo, ni fingir que no pasa nada. No sos débil y lo sabés, abrir el corazón solo te ayuda a sanar el alma. No temas en mostrar tu verdadera esencia, porque hay mucha gente que daría lo que fuera por formar parte de tu vida. Tarde o temprano te llegará tu recompensa y todo eso que un día lloraste se convertirá en un simple recuerdo. Es duro, pero tienes todo para lograrlo. Lo que debes hacer es no saturarte, no intentes cumplir mil metas al mismo tiempo, así no funciona.

Capricornio

Salí y dejá que la vida te guíe cual bola de nieve en la montaña. Capricornio, el 2021 te ha dejado lecciones memorables, de esas que seguramente le contarás a tus hijos. Ahora, tienes claro que no vas a dejar que los momentos se te vayan, querés ir a descubrir todo aquello que te llene de vida el alma. Definitivamente, no querés arrepentirte de nada y si tenés que aferrarte lo harás. No siempre los días van a ser perfectos, sin embargo, existen muchas otras razones para sentirte mucho mejor. Está bien si un día solo querés quedarte en cama y sentirte triste. Recordá que nunca es demasiado tarde para volver a empezar.

Acuario

El 2021 te repitió un millón de veces que no puedes quedarte de brazos cruzados esperando que la vida se arregle sola. Si hay algo que te agobia y tiene solución tienes que salir por ello, pero si no, dejalo ir. No tiene sentido que te estés amargando la vida por eso. Está bien que pongas barreras, pero no exageres, decirle a los demás lo importante que son en tu vida no te hace daño. No te preocupes por el mal actuar de los demás, porque en esta vida nadie se va sin pagar y el karma tarde o temprano hace de las suyas. No toda la gente está destinada a lastimarte, si te das la oportunidad de abrir nuevos horizontes puedes llevarte una sorpresa y conocer el verdadero amor, no sólo de pareja. Una vez que dejés las culpas te darás cuenta de que estás hecho para grandes cosas.

Piscis

No lo vas a negar, el 2021 te dejó algo asustado y lastimado. Hay una parte de vos que no está dispuesta a relacionarse con la persona equivocada de nuevo y por ello pones tantos pretextos con la gente. Piscis, no necesitas ser un libro abierto, está bien que pongas límites, sin embargo, no exageres, porque se te puede ir la vida huyendo de lo más sagrado, el amor. Podés empezar con no ser tan incondicional con todo el que toca a tu puerta, pero no te cierres. Son muchas las veces en las que pensás que es tu culpa lo que sucede a tu alrededor, pero no es así. Si alguien te hace algo malo, lo justo es que cargue con sus responsabilidades, no intentes maquillar sus errores. Recordá no dejar de lado tus sueños y darte la misma compasión que le das a los demás.