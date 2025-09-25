Mabel Saavedra, una cocinera con 17 años de experiencia, es el alma de "La Abuela", un comedor que se ha convertido en un punto de encuentro para transportistas y trabajadores de la zona calera de Los Berros, en el departamento Sarmiento. Su secreto, asegura, es simple: "Ponerle amor a la comida, ese es el mejor condimento".

En el corazón de Los Berros, una zona de alto tránsito donde convergen transportistas de diversas nacionalidades por la industria de la cal, existe un comedor que ofrece más que simple sustento.

"La Abuela", como lo conocen sus clientes, es el resultado del esfuerzo y la pasión de Mabel Saavedra, una cocinera oriunda de Colonia Fiscal Sur. El comedor lleva su nombre en honor a la madre de Mabel, Isabel Torres, quien la convocó a trabajar.

Con 17 años en el rubro gastronómico, Mabel ha perfeccionado un menú que, según dice, "siempre tiene una comida de olla". Arroz, tallarines y ñoquis son los platos preferidos por los camioneros, quienes aprecian la comida casera sobre los platos fritos.

El éxito de "La Abuela" se construyó, en parte, gracias a su ubicación estratégica frente a las caleras de Los Berros, donde los camioneros realizaban trámites de aduana. Sin embargo, cuando la aduana se trasladó a Media Agua, Mabel enfrentó un gran desafío.

Con los choferes condicionados por el tiempo, la afluencia de clientes disminuyó. A pesar de esto, el compromiso con la calidad y el sabor casero mantiene a flote este emprendimiento.

"Esa es la satisfacción que uno siente por lo que elabora, dejar conforme al cliente", explica Mabel. Más allá de la comida, su cocina se ha convertido en un espacio de diálogo y conexión.

Mabel asegura que la vida del camionero es muy dura, por lo que el comedor es un lugar para "charlar y saber de sus rutinas y padecimientos". La interacción con sus clientes se convierte en una motivación diaria.

"El mejor condimento es el amor que uno le pone a la comida", afirma Saavedra, consciente del contexto económico difícil en el que trabaja. A pesar de los desafíos, la alegría de vender lo que prepara cada día y saber que alguien necesita un plato de comida es lo que la impulsa a seguir adelante. "Llegar y presentarse al trabajo me hace sentir bien, vengo con alegría", concluye la cocinera, demostrando que su pasión por el oficio es el ingrediente principal de su emprendimiento.