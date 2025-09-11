El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en Argentina y, entre montañas, bosque nativo y silencio, confluyen tres historias de maestras rurales que, a través de la docencia, encontraron su manera de ser y de estar en el mundo.

En San Juan, tierra del padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento, a 170 kilómetros de la capital provincial y a unos 40 de Marayes, se encuentra Las Chacras, un paraje de difícil acceso. La huella empedrada obliga a que los vehículos tengan buena tracción para llegar.

Allí funciona la Escuela rural Rómulo Giuffra, donde la vida escolar se entrelaza con la comunidad Huarpe. En sus aulas enseñan Ana María, Claudia y Analía, tres docentes que mantienen viva la educación en el paraje.

Hoy, Las Chacras conserva la calma de un pueblo pequeño. Muchos jóvenes emigran en busca de trabajo y regresan solo de visita. Los menores de 18 años, en cambio, permanecen en el campo y se dedican a criar los pocos animales que aún poseen las familias.

Actualmente, viven allí 12 familias, de las cuales siete tienen hijos que asisten a la escuela. Ana María, directora y tutora del ciclo básico secundario, recuerda que sus padres siempre le inculcaron el valor del estudio y del trabajo. Por eso decidió comenzar el profesorado de enseñanza primaria en la Escuela Normal de Caucete, un paso que marcaría el rumbo de su vida. Su carrera docente comenzó en Marayes, con una suplencia.

Tras siete años en la Escuela Prilidiano Pueyrredón, en el departamento 25 de Mayo, accedió finalmente a la titularidad. Desde entonces, trabajó en distintas escuelas de San Martín, Santa Lucía, Calingasta y el centro de Caucete. Ana María Benegas conoce el aula desde múltiples perspectivas, es Licenciada en Ciencias de la Educación, Analista de Sistemas y Grafóloga.

Esa formación, sumada a su experiencia, le permitió comprender tanto a estudiantes urbanos como rurales. Sin embargo, reconoce que, en el interior, con menos recursos, la realidad escolar se vive de otra manera. “Es necesario ser versátil, trabajar con grados agrupados, atender a la diversidad de edades y adaptarse a las necesidades de cada comunidad rural”, afirma.

Claudia Aballay decidió estudiar docencia con el apoyo de su madre y siempre desarrolló su carrera en escuelas rurales. Recuerda que su primera experiencia, en 1989, marcó el inicio de su vocación, su primer destino fue la escuela Julio Argentino Roca, en la localidad de Marayes. Claudia sabe que ser maestra rural implica ir más allá de los designios de la educación formal.

Es necesario conocer la comunidad, su idiosincrasia y su pulso cotidiano. En el interior, muchas veces las decisiones se toman en soledad, pero con la fortaleza que se necesita para dar clases entre montañas, afirma. Analía Villegas, una joven maestra caucetera, comenzó en la docencia apoyada por su entorno y las ganas de enseñar. Recuerda, “llegar la primera vez fue un momento de ansiedad, nervios e incertidumbre. Pararse frente al aula no es nada fácil; allí uno empieza a entender realmente el significado de ser docente”.

Para ella, las maestras rurales no solo necesitan vocación para enseñar, sino también comprender otras realidades sociales, culturales y económicas. “Son lugares alejados del centro urbano, donde las condiciones de vida son distintas y los recursos educativos suelen ser limitados”, asegura.

Más allá de conmemorar el Día del Maestro, es fundamental visibilizar que ser maestra en zonas rurales como Las Chacras requiere mucho más que enseñar, hay que escuchar, observar, ser versátil y enfrentar escuelas plurigrado.

La Escuela Rómulo Giuffra enfrenta desafíos como la necesidad de incorporar otro portero y, sobre todo, completar la educación secundaria. Pero, más allá de las dificultades, esta comunidad cuenta con tres maestras que comprenden la importancia de su rol y el impacto fundamental de su trabajo entre montañas.