A dos meses de las protestas que activaron el protocolo antipiquetes en San Juan, el conflicto entre taxistas, remiseros y las aplicaciones como Uber y Didi persiste. Mientras se espera una nueva ley de transporte, el sector denuncia no solo la competencia desleal de las plataformas, sino también su disconformidad con el Decreto 196/2025, que modifica aspectos de la Ley Nacional de Tránsito. 

La bajada de bandera vale $1.000.
Según los taxistas, parte del problema es la cantidad de personas desempleadas o que buscan complementar sus ingresos que se dedican al transporte público sin contar con las habilitaciones necesarias ni para ellos ni para sus vehículos.

Desde el sector de taxis y remises aseguran que la demanda no acompaña la sobrepoblación de oferta.
Según Walter Ferrari, secretario general de conductores de taxis, el dinero que generan las aplicaciones de viaje no se queda en la provincia. Esto contrasta con las empresas de taxis habilitadas, que cobran una comisión mensual del 20% por la licencia y frecuencia.

La radio y su fe compañera de los taxistas.
Para ilustrar este punto, Ferrari usa un ejemplo: “Si un taxista recauda $2.000.000 en un mes, la empresa se queda con $400.000, dejando al dueño del auto un saldo de $1.600.000. Además, se debe cubrir otros costos como el combustible y las reparaciones del vehículo, y la recaudación diaria puede variar según cada auto”.

A diferencia de las aplicaciones, sí se puede levantar la mano para parar un vehículo de transporte.
A esto se suman los requisitos para operar un taxi de forma legal. “La licencia para operar un taxi tiene un costo aproximado de $300.000”. Pablo, un taxista con 15 años de experiencia, “resalta la desigualdad de condiciones de trabajo. Mientras que los taxistas deben tener un carnet profesional, desinfectar el vehículo, pagar impuestos y cumplir con una serie de exigencias, las aplicaciones de viaje no imponen estos mismos requisitos a sus conductores”.

Hay unos 1.400 taxis circulando.
Este contexto se ve reflejado en un dato preocupante, de los 1.800 taxis que hay en la provincia, solo 1.400 están operativos. Las 400 licencias restantes están inactivas, principalmente porque sus dueños no tienen el capital para arreglar o cambiar sus vehículos.

En San Juan, los taxis son de color blanco con techos amarillos.
Ante esta situación, los taxistas proponen al gobierno crear una aplicación única y oficial para todos los vehículos de transporte público, así como dejar de alquilar licencias y, en su lugar, otorgar nuevas. 

Pablo Aldeco, con 15 años de antigüedad.
Por el momento, el conflicto continúa sin una solución definitiva. El sector sigue a la espera de una ley que establezca los mismos derechos y deberes para todos los actores del transporte público en la provincia.

Paradero de taxis por el que se paga un canon a la municipalidad.
Los taxis y remises se rigen por las mismas condiciones.
