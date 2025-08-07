A dos meses de las protestas que activaron el protocolo antipiquetes en San Juan, el conflicto entre taxistas, remiseros y las aplicaciones como Uber y Didi persiste. Mientras se espera una nueva ley de transporte, el sector denuncia no solo la competencia desleal de las plataformas, sino también su disconformidad con el Decreto 196/2025, que modifica aspectos de la Ley Nacional de Tránsito.

Según los taxistas, parte del problema es la cantidad de personas desempleadas o que buscan complementar sus ingresos que se dedican al transporte público sin contar con las habilitaciones necesarias ni para ellos ni para sus vehículos.

Según Walter Ferrari, secretario general de conductores de taxis, el dinero que generan las aplicaciones de viaje no se queda en la provincia. Esto contrasta con las empresas de taxis habilitadas, que cobran una comisión mensual del 20% por la licencia y frecuencia.

Para ilustrar este punto, Ferrari usa un ejemplo: “Si un taxista recauda $2.000.000 en un mes, la empresa se queda con $400.000, dejando al dueño del auto un saldo de $1.600.000. Además, se debe cubrir otros costos como el combustible y las reparaciones del vehículo, y la recaudación diaria puede variar según cada auto”.

A esto se suman los requisitos para operar un taxi de forma legal. “La licencia para operar un taxi tiene un costo aproximado de $300.000”. Pablo, un taxista con 15 años de experiencia, “resalta la desigualdad de condiciones de trabajo. Mientras que los taxistas deben tener un carnet profesional, desinfectar el vehículo, pagar impuestos y cumplir con una serie de exigencias, las aplicaciones de viaje no imponen estos mismos requisitos a sus conductores”.

Este contexto se ve reflejado en un dato preocupante, de los 1.800 taxis que hay en la provincia, solo 1.400 están operativos. Las 400 licencias restantes están inactivas, principalmente porque sus dueños no tienen el capital para arreglar o cambiar sus vehículos.

Ante esta situación, los taxistas proponen al gobierno crear una aplicación única y oficial para todos los vehículos de transporte público, así como dejar de alquilar licencias y, en su lugar, otorgar nuevas.

Por el momento, el conflicto continúa sin una solución definitiva. El sector sigue a la espera de una ley que establezca los mismos derechos y deberes para todos los actores del transporte público en la provincia.