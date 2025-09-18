El pasado 14 de septiembre, Argentina celebró el Día del Boxeador en conmemoración de la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923. Sin embargo, en San Juan, la disciplina va más allá del ring, convirtiéndose en una valiosa herramienta social en los barrios populares de la provincia.

Los gimnasios no solo enseñan a boxear, sino que también ofrecen contención, disciplina y un espacio de pertenencia para jóvenes que buscan un camino distinto. Es el caso de Agustín, un boxeador aficionado de 22 años del Lote 62 en Chimbas.

Él confiesa que transitaba rumbos que lo alejaban de sus sueños, hasta que encontró en el boxeo una forma de reencontrarse consigo mismo. Hoy asegura que el gimnasio le brindó un lugar donde se reconoce, se siente acompañado y puede proyectar un futuro diferente.

Aunque el fútbol sigue siendo el deporte con más seguidores en los barrios populares, el boxeo gana terreno como una alternativa.

Los jóvenes llegan a gimnasios como RM Boxing , dirigido por Mauricio y Ricardo Muñoz, donde entrenan niños y jóvenes que descubren el deporte gracias a las invitaciones de boca en boca. Allí aprenden que cada golpe puede ser una lección de vida, más allá del ring.

Ricardo Muñoz destaca que en el gimnasio se escucha mucho a los chicos , porque tienen ganas de expresarse. “Más allá de que el motivo principal sea la preparación deportiva, aquí se encuentran un lugar donde alguien los escucha”, señala.

El entrenador también afirma que la movilidad social suele darse a través del estudio, pero para muchos jóvenes de barrios populares, abrirse camino “a las piñas” se convierte en una opción real, y no en una metáfora.

Con respecto al boxeo sanjuanino, Mauricio Muñoz de RM Boxing comenta que la actividad se encuentra en un proceso de resurgimiento. La organización ha mejorado notablemente gracias a un trabajo coordinado entre la Federación Sanjuanina de Boxeo, liderado por Mario Cabello, y la Federación WPC.

Este trabajo conjunto, en sintonía con la Comisión Mundial de Boxeo y la Federación Argentina de Box (FAB), busca consolidar una base sólida para el deporte.

“El boxeo sanjuanino tiene grandes desafíos por delante. Desde lo deportivo, necesita acompañar a sus boxeadores para que no tengan que emigrar y, desde lo social, debe seguir siendo ese espacio de contención vital para los jóvenes. Con este enfoque, el objetivo es claro, continuar el trabajo de base para que el deporte no solo transforme vidas, sino que también inspire con nuevos campeones y referentes salidos de los barrios”.