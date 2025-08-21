En la semana del Día del Folklore, que se celebra cada 22 de agosto, y sin entrar en la polémica de Roberto Pettinato, quien dice “que no lo entiende y que le avergüenza”, y sin tener en cuenta definiciones ni etimologías, podríamos decir que el concepto de folklore en San Juan está ligado a la siesta, el Zonda, la semita, los parrales, las acequias y las tonadas. El folklore es lo que emerge del roce de este contexto con el hombre.

En nuestras tierras cuyanas podemos encontrar modismos, melodías y danzas que nos representan, como el cogollo. Esta es una invención que se hace sobre la canción, modificando la letra para incluir el nombre del agasajado, emulando la cepa a la que le nace un cogollo.

Este momento tiene validación y se completa cuando la persona nombrada en el cogollo se levanta y paga la mención a los cantores con un vaso de vino.

María José y Fernando González, un matrimonio de Veinticinco de Mayo, cuentan que en su infancia crecieron entre canciones y recitados. María José "recuerda el patio o la sobremesa de su casa con las tonadas y cuecas cuyanas que cantaba su papá, Víctor (Tati) González".

Por su parte, Fernando menciona que "aprendió a recitar de su padre, Miguel (del Sur) González". El pasado domingo 17 de agosto, Victoria González, una de sus tres hijas, ganó el campeonato nacional de cueca en la categoría infantil.

Las danzas y el canto, como otras formas de expresión del presente o el pasado, nos atraviesan en lo más profundo de nuestros días, siendo una forma de reflexión o entretenimiento.

Todos recordamos o reconocemos la canción "Vallecito" con su nostalgia y arraigo, o "Volveré siempre a San Juan", que sin saber cantarla resuena en todo el territorio.

El folklore en San Juan no es solo una expresión cultural, sino un reflejo de nuestra identidad. Es una forma de entender quiénes somos, un espejo que nos muestra la esencia de nuestro pueblo y su conexión con la tierra.

Agradecimientos: Academia de Danzas Folklóricas Ecos de Santa Lucía y Ballet Folklórico Jáchal.