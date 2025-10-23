Una colaboración de más de tres décadas entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Academia China de Ciencias ha alcanzado un hito crucial en Geodesia Espacial. La reciente incorporación del radiotelescopio del proyecto CART (Radio Telescopio Chino-Argentino) completa los tres componentes necesarios para conformar una Estación Geodésica Clave de primer orden en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA).

Este desarrollo es crucial para mejorar la precisión del posicionamiento en el espacio y los sistemas de referencia global.

La Estación Geodésica Esencial, esencial para definir con precisión la forma y orientación de la Tierra, requiere de tres elementos clave:

Telescopio Láser (SLR). (Instalado gracias a convenios previos, operativo desde 2005). Estación Permanente GPS. Radiotelescopio para VLBI (Very Long Baseline Interferometry). (El componente que se suma ahora con el proyecto CART).

La iniciativa del radiotelescopio CART, cuyo desarrollo se gestionó entre fines de 2008 y principios de 2009, es la culminación de una visión que se remonta a la necesidad de adoptar nuevas técnicas.

Ana María Pacheco, de la UNSJ, comentó que la propuesta es una continuación de un proyecto geodésico previo. El agrimensor Walter Manrique, exdirector del observatorio, fue el impulsor de esta evolución, previendo la necesidad de usar satélites para el posicionamiento, en lugar de depender únicamente de las estrellas.

La incorporación del radiotelescopio es vital porque permite la aplicación de la técnica VLBI (Very Long Baseline Interferometry). El radiotelescopio del OAFA no operará de forma aislada, sino como parte de una red internacional de aproximadamente 40 radiotelescopios a nivel global. Esta interconexión es clave para el funcionamiento del VLBI, que complementa a los telescopios ópticos.

Eric González, astrónomo, comenta que un radiotelescopio capta la luz en forma de ondas de radio. Al igual que cualquier otro telescopio, es un aparato diseñado para juntar luz. La diferencia es que las ondas de radio son un tipo de luz invisible para el ojo humano, tal como el infrarrojo o los rayos X.

El radiotelescopio es una gran superficie o plato que capta la mayor cantidad posible de esta luz invisible, la concentra y la traduce a datos en una computadora. Es importante destacar que solo recibe señales, nunca emite. Esta capacidad de captar ondas de radio es crucial porque atraviesan el gas y el polvo cósmico que bloquean la luz visible, permitiéndonos ver lo que está oculto en el universo.

Esto sirve para estudiar procesos físicos específicos, tales como:

Observación Oculta: Permite ver el núcleo de nuestra galaxia y obtener fotografías del agujero negro central supermasivo.

Dinámica Galáctica: Sirve para captar el gas frío y calcular la velocidad de rotación de las galaxias.

Misión Principal: Observar galaxias muy lejanas llamadas cuásares.

Además de la investigación astronómica, la información que recopila es fundamental para la geodesia (ciencia que estudia la forma de la Tierra). Esto ayuda directamente a mejorar la precisión de los sistemas de posicionamiento global, como el GPS, y otras tecnologías satelitales de uso diario.

El radiotelescopio es un instrumento clave fruto de la cooperación entre Argentina (UNSJ, CONICET) y China, que otorga a la región acceso a ciencia y tecnología de muy alto nivel.

Lucas (Zhang Yu), ingeniero mecánico chino, explica que su responsabilidad principal es la estructura del radiotelescopio. Se asegura de que toda la estructura esté en óptimas condiciones, tanto en su parte mecánica como física, para que el telescopio pueda operar con normalidad y sin problemas. "Vengo aquí todos los días para realizar estas verificaciones y garantizar su funcionamiento, lo que nos permite avanzar al siguiente paso del proyecto", comenta.

"Creo que esta es la primera vez que participo en un proyecto tan grande. Los desafíos no han sido solo técnicos, sino también personales, dado que es un lugar totalmente diferente a China. Al principio, la adaptación a la vida y a la cultura distintas fue un desafío constante, pero después de estar aquí un año, me he acostumbrado a la vida en Argentina.

Desde el punto de vista técnico, el mayor desafío ha sido el ensamblaje de la base y la montura, el sistema de movimiento del telescopio (que lo mueve horizontal y verticalmente). "Este trabajo requiere una precisión muy estricta en las mediciones para garantizar la seguridad. Además, es un trabajo laborioso y se complica por la distancia a la ciudad y la necesidad de mantener la seguridad laboral con grúas y las condiciones de viento".

Eric González, astrónomo, comentó que el proyecto del radiotelescopio, calificado como fundamental para la radioastronomía de la región, ha experimentado numerosos obstáculos y retrasos, considerados "naturales" dada la magnitud de la obra.

Los contratiempos no solo han sido logísticos, sino que también incluyeron decisiones políticas sobre el trazado del camino y la instalación de la fibra óptica.

La ubicación fue un desafío inicial, descartándose la región de Talacasto en favor del sitio actual por las mejores condiciones de terreno y la menor contaminación por ondas de radio.

El observatorio se encuentra ubicado en terrenos de la UNSJ, si bien está completamente rodeado por un Parque Nacional. Esta situación ha generado dificultades específicas para la preparación del terreno y el camino de acceso.

Uno de los mayores retos fue la construcción dentro de este entorno protegido. Esto obligó a la obra a cumplir con altísimos estándares de conservación. Por ejemplo, para excavar la plataforma del observatorio, se tuvo que utilizar retroexcavadoras en lugar de realizar la voladura del cerro, una opción que había sido sugerida inicialmente.

De igual manera, la apertura del camino necesario para el transporte de los contenedores marítimos resultó ser una tarea complicada debido a las estrictas regulaciones del Parque Nacional.

Además, el altísimo volumen de datos que generará la antena es necesario para combinarse con otra en China y crear un radiotelescopio sintético impulsó y requirió la instalación de fibra óptica, utilizando tecnología nueva para hacerla factible y más económica.

En este momento, la iniciativa se encuentra en pausa, pero ya ha pasado por momentos similares a lo largo del proyecto. El contexto se completa con una resolución reciente firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que establece la intervención obligatoria del Ministerio de Defensa en todas las autorizaciones relacionadas con radares, observatorios aeroespaciales y sistemas análogos en el país. Actualmente, se está a la espera de la entrada de ingenieros chinos y de las piezas faltantes del radiotelescopio para concluir las estructuras por separado y realizar el montaje final. La detención se debe a "temas de política nacional e internacional" que se espera sean resueltos a la brevedad, dada la naturaleza de este proyecto de investigación mutuamente beneficioso para China y Argentina.

A pesar de los desafíos, la expectativa es alta. Una vez en funcionamiento, el instrumento será principal para la radioastronomía de la región durante los próximos 20 años, y será único dado que no hay otros platos de este diámetro en este lado del planeta. Tendrá un gran impacto en la astronomía argentina y mundial, y sus datos para la geodesia espacial serán de vital importancia.