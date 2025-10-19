Del ritmo incesante de la ciudad al trabajo en las zonas rurales, el desafío de ser madre. A lo largo de la historia, se ha forjado un ideal de "buena madre" basado en el sacrificio, un modelo que exige a la mujer estar al servicio incondicional de su familia. Hoy, esta concepción choca con la realidad de millones de madres.

Paula Peralta, fotógrafa de la provincia y mamá de Aurelia, comenta que ella no se siente identificada con estos mandatos, “Es como si supeditara todo el ser de la mujer a la idea de reproducirse, nada más. Ahí está la cuestión de encontrarse una como mujer, como individuo”. Paula enfatiza la importancia de este autodescubrimiento para luego poder plantearse si realmente la maternidad es lo que una quiere o no, porque es una decisión crucial.

Anabella Quiroga, emprendedora de Huaco, Jáchal, y mamá de Tomás, dice que no es fácil ser diferente en el campo. Las costumbres son fuertes; por ejemplo, para las mujeres, actividades como montar a caballo todavía son vistas con recelo. Anabella representa a las madres que hoy buscan ser dueñas de su negocio y de su vida, rompiendo con el pasado de sus familias.

No es lo mismo la maternidad en una ciudad que en una zona rural, donde las posibilidades laborales disminuyen. Tampoco es igual maternar cuando faltan estructuras como una sala de primeros auxilios o una escuela que queda a kilómetros, o hacerlo con escasos recursos, que si se tiene una mejor posición económica, ni criar en solitario, que contar con un entorno que te apoye.

Paula comenta, “Si bien he tenido un sistema de apoyo, es justamente de apoyo; no es algo con lo que yo podía estar contando todo el tiempo. Los primeros años éramos las dos solas”, al igual que Anabella con Tomás, quien recibió el apoyo de su mamá hasta que ella tuvo que viajar al Sur para poder encontrar oportunidades laborales.

Destramar aspectos de la vida cotidiana donde las mujeres tienen un "deber ser" no es tarea fácil con tantas miradas sociales que miden y juzgan. Paula comenta, “Me encuentro con mujeres muy frustradas, muy cansadas, justamente porque no tienen el tiempo, no solo físico, sino la cuestión mental, de poder encontrarse a sí mismas. Tienen que estar cubriendo espacios que perfectamente podrían estar cubriendo dos personas. Lo bueno es que hay una inquietud. Antes, mi mamá decía que, la mujer que sale a trabajar a la calle es una loca, es una mujer de la calle. Era mal visto. Ahora una tiene que salir a trabajar, primero para sostener un hogar, y más si tiene un hijo. Es idílico pensar que una mujer puede quedarse cocinando y criando a sus hijos”.

No se trata de idealizar la maternidad ni de tener una visión romántica, sino de reconocer su papel fundamental en la vida social y otorgarle el valor que le corresponde, incluyendo el derecho a no ser madres y a acabar con la maternidad como destino.

La maternidad, como demuestran Paula y Anabella, sigue siendo un campo de tensión entre el "deber ser" y la autonomía individual. Las voces de las madres de hoy desafían el ideal del sacrificio, exigiendo un sistema de apoyo real que priorice su bienestar físico y mental.

El verdadero cambio en la celebración del Día de la Madre no pasa por los regalos, sino por desmantelar los mandatos que exigen a la mujer cargar sola con el peso de la crianza. Es imperativo construir una sociedad donde la maternidad sea una elección plena y libre, no una carrera de obstáculos en solitario.