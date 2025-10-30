Calingasta fue el escenario inaugural de un ciclo que busca reflexionar sobre cómo la geografía de los valles de la provincia moldea la identidad y la cultura de quienes los habitan.

Un proyecto cultural ha tomado forma en la provincia de San Juan, bajo el nombre de "El Valle que Nos Piensa". Se trata de un ciclo que trasciende el mero evento musical para convertirse en una reflexión sobre la relación intrínseca entre los habitantes, los compositores y el paisaje de los valles cordilleranos.

La iniciativa, ideada y conformada por Fabricio Fachín, Gabriel Soler y Sol Trad, busca explorar cómo el valle, las montañas y la geografía árida de San Juan "modifican" o "atraviesan" a las personas que lo habitan.

"Siempre hemos pensado y hemos discutido cómo estamos atravesados como personas que habitamos los valles, cómo estamos modificados por el paisaje, por la cordillera", explica Fabricio Machín. El ciclo nació del deseo de "investigar, entender o compartir, a través de los compositores sonoros, el intercambio existente entre la montaña, el valle y quienes lo habitamos".

La elección musical del festival, según Gabriel Soler, no es casual, "Entendemos que los artistas sonoros son quienes mejor pueden transmitir, a través de un código accesible y digerible, cómo la geografía en la que vivimos nos atraviesa".

Para concretar esta visión que al inicio se sentía abstracta, los organizadores se aliaron estratégicamente con Bodega La Baguala de Barreal. El festival trascendió lo artístico y se convirtió en un vínculo directo con la economía e identidad local, integrando productos como tejidos, carnes y dulces del valle. Gabriel subraya, "El mensaje va cargado también de las experiencias, por ejemplo, de la comida, del cotidiano".

De esta forma, el evento integró las presentaciones de Nahuel Jofré, Guadalupe de la Fuente y Pepe Blasco con una oferta gastronómica elaborada con productos agrícolas y ganaderos de la zona, maridados con vinos de la bodega anfitriona.

Sol Trad destacó que la clave fue la confluencia de distintos saberes, desde la geociencia y la botánica hasta la cocina y la música. "Al final, construir el territorio es esa vinculación y esa red", afirmó.

La jornada inaugural en Calingasta permitió a los músicos y al público vivir una experiencia sensorial completa. Sol reflexionó sobre la "devolución" del valle. "Nos llevamos mucho la montaña, la tranquilidad y la templanza que tiene este valle en particular... y redescubrirnos nosotros mismos, darnos cuenta de que puede ser que los del Valle de Calingasta seamos parecidos, pero no tanto al del Valle de Tulum o al de cualquier otro valle".

Fabricio Fachín enfatizó que el ciclo logró su objetivo al verse "atravesado totalmente por este contexto, por el paisaje", resaltando la importancia de las "voluntades de las partes" (la Bodega La Baguala, la cocina de Cuntur y el Hostel de Nacho López) para concretar la visión.

El ciclo no terminará aquí. Sus creadores ya piensan en la próxima etapa: trasladar el evento a otros puntos neurálgicos de San Juan, como Jáchal, Tulum, Ullum y Zonda, con la meta de seguir "tejiendo" los diferentes valles de la provincia con la participación de nuevos artistas y la bienvenida de nuevos territorios.