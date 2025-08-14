Antonio Correa, un apicultor de 68 años de Barreal, va más allá de la definición tradicional de su oficio. Se dedica al mundo de las abejas desde los 15 años, cuando buscó a un maestro que le enseñara. Después de varios intentos, encontró a Juan Castillo, quien lo inició en la actividad.

Mano de Antonio, abeja con polen.
Antonio aprendió a trabajar con abejas, aceptando las picaduras como parte del proceso. A diferencia de su familia, donde nadie se había dedicado a esto, él encontró su pasión, aunque sus hijos no la siguieron.

Colmenas, La apicultura puede ser un desafío, especialmente cuando se enfrentan problemas como la pérdida de abejas o la enfermedad.
Aunque sigue siendo apicultor, Antonio también se ha dedicado a la docencia, una manera, según él, de "multiplicarse y dejar trascendencia". 

Antonio se dedicó a la docencia, según él es una forma, de "multiplicarse y dejar trascendencia".
Hoy en día, ofrece cursos para transmitir sus conocimientos a quienes no saben nada de apicultura y a quienes ya tienen experiencia.

Polen en la mano de Antonio.
Para Antonio, la abeja es un insecto organizado y solidario. Explica que su capacidad de trabajar en equipo y comunicarse es fundamental para la supervivencia de la colmena. 

Antonio vive en barreal donde se dedica a la producción de miel.
Las abejas pican como defensa, pero también por su genética y por el contexto, como la escasez de néctar o flores.

Colmenas de producción propia.
En cuanto al aspecto económico, Antonio destaca que la apicultura puede ser rentable, dependiendo de cada persona. 

La miel en su envase lista para comercializar.
Puede ser un hobby, un negocio intermedio con unas cincuenta colmenas, o una práctica comercial a gran escala. 

La miel es un alimento valioso que se produce a partir del néctar de las flores y se caracteriza por su sabor y propiedades nutricionales.
Menciona que Argentina es un gran exportador de miel, pero a nivel local se consume poco, y que el negocio también puede enfocarse en la venta de abejas.

La apicultura también puede ser una actividad gratificante y lucrativa, especialmente cuando se logra producir miel de alta calidad.
Antonio concluye que no todo es dulce en la apicultura, pero la pasión y la dedicación demuestran que el esfuerzo vale la pena.