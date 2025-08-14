Antonio Correa, un apicultor de 68 años de Barreal, va más allá de la definición tradicional de su oficio. Se dedica al mundo de las abejas desde los 15 años, cuando buscó a un maestro que le enseñara. Después de varios intentos, encontró a Juan Castillo, quien lo inició en la actividad.

Antonio aprendió a trabajar con abejas, aceptando las picaduras como parte del proceso. A diferencia de su familia, donde nadie se había dedicado a esto, él encontró su pasión, aunque sus hijos no la siguieron.

Aunque sigue siendo apicultor, Antonio también se ha dedicado a la docencia, una manera, según él, de "multiplicarse y dejar trascendencia".

Hoy en día, ofrece cursos para transmitir sus conocimientos a quienes no saben nada de apicultura y a quienes ya tienen experiencia.

Para Antonio, la abeja es un insecto organizado y solidario. Explica que su capacidad de trabajar en equipo y comunicarse es fundamental para la supervivencia de la colmena.

Las abejas pican como defensa, pero también por su genética y por el contexto, como la escasez de néctar o flores.

En cuanto al aspecto económico, Antonio destaca que la apicultura puede ser rentable, dependiendo de cada persona.

Puede ser un hobby, un negocio intermedio con unas cincuenta colmenas, o una práctica comercial a gran escala.

Menciona que Argentina es un gran exportador de miel, pero a nivel local se consume poco, y que el negocio también puede enfocarse en la venta de abejas.

Antonio concluye que no todo es dulce en la apicultura, pero la pasión y la dedicación demuestran que el esfuerzo vale la pena.