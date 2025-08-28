La Escuela Albergue Paso de los Andes, ubicada en Malimán, a unos 30 kilómetros de Rodeo, en el departamento de Iglesia, es un lugar donde el tiempo transcurre de una manera distinta, con la imponente Cordillera como testigo silencioso. 

Alumna de Nivel Primario.
A este colegio asisten chicos de localidades del interior del departamento, como Tudcum, quienes se alojan allí durante toda la semana. La escuela cuenta con cinco alumnos en primaria y diez en el ciclo básico secundario aislado.

Estufa a leña dentro de la escuela, una gran ayuda a las baja temperaturas al pie de la cordillera.
El objetivo principal de las escuelas, albergue es brindar oportunidades educativas a estudiantes que viven en zonas aisladas y no tienen acceso a servicios regulares. 

Total 5 alumnos en Nivel Primario.
En este contexto, los jóvenes no solo adquieren conocimientos pedagógicos, sino que también encuentran un espacio de contención social y económica.

Al ser una escuela albergue cuenta con cocina.
Hace unos días, se llevó a cabo una jornada especial con el programa "El bosque en la escuela", que incluyó la creación de un apiario, forestación y la inauguración de un sendero interpretativo. 

Cajas para futuro apiario.
Este tipo de actividades son sumamente importantes porque permiten a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas y conocimientos al trabajar con elementos nativos con los que ya están familiarizados.

Cartel de especie nativa plantada.
Muchos de estos estudiantes no terminan la secundaria por falta estructural u otras variables que entran en discusión. Por ello, es de suma importancia el desarrollo de conocimientos técnicos y la toma de conciencia sobre los elementos nativos, como el bosque, el agua y la montaña, y el manejo del mismo. 

Escuela Albergue Paso de los Andes.
La apicultura es una actividad en la que Argentina es uno de los productores más importantes de miel, y la valoración de los bosques nativos es fundamental, respaldada por la Ley N.º 26.331, que busca enriquecer, restaurar y conservar los ecosistemas forestales. El desarrollo de las comunidades es de suma importancia para las localidades limítrofes.

Maestra de Nivel Primario.
La Escuela Albergue Paso de los Andes provee educación a jóvenes de zonas aisladas, equipándolos con habilidades prácticas y conocimiento de su entorno.

Alumno de Nivel Secundario Básico.
