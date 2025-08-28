La Escuela Albergue Paso de los Andes, ubicada en Malimán, a unos 30 kilómetros de Rodeo, en el departamento de Iglesia, es un lugar donde el tiempo transcurre de una manera distinta, con la imponente Cordillera como testigo silencioso.

A este colegio asisten chicos de localidades del interior del departamento, como Tudcum, quienes se alojan allí durante toda la semana. La escuela cuenta con cinco alumnos en primaria y diez en el ciclo básico secundario aislado.

El objetivo principal de las escuelas, albergue es brindar oportunidades educativas a estudiantes que viven en zonas aisladas y no tienen acceso a servicios regulares.

En este contexto, los jóvenes no solo adquieren conocimientos pedagógicos, sino que también encuentran un espacio de contención social y económica.

Hace unos días, se llevó a cabo una jornada especial con el programa "El bosque en la escuela", que incluyó la creación de un apiario, forestación y la inauguración de un sendero interpretativo.

Este tipo de actividades son sumamente importantes porque permiten a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas y conocimientos al trabajar con elementos nativos con los que ya están familiarizados.

Muchos de estos estudiantes no terminan la secundaria por falta estructural u otras variables que entran en discusión. Por ello, es de suma importancia el desarrollo de conocimientos técnicos y la toma de conciencia sobre los elementos nativos, como el bosque, el agua y la montaña, y el manejo del mismo.

La apicultura es una actividad en la que Argentina es uno de los productores más importantes de miel, y la valoración de los bosques nativos es fundamental, respaldada por la Ley N.º 26.331, que busca enriquecer, restaurar y conservar los ecosistemas forestales. El desarrollo de las comunidades es de suma importancia para las localidades limítrofes.

La Escuela Albergue Paso de los Andes provee educación a jóvenes de zonas aisladas, equipándolos con habilidades prácticas y conocimiento de su entorno.