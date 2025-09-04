En San Juan, el Santuario oficial de la Difunta Correa se encuentra en Vallecito, pero la figura de la Difunta se ha multiplicado por toda la provincia. Por eso las difuntas de San Juan, para simbolizar que su imagen está presente en muchos lugares.

Estas pequeñas ermitas con velas y ofrendas son la prueba de una devoción que se extiende por las rutas del país, especialmente en territorio sanjuanino.

Allí es habitual encontrar grutas o refugios con su imagen, donde los devotos dejan agua como ofrenda, un gesto simbólico para aliviar la sed que ella sufrió.

A cambio, se dice que otorga los favores suplicados, como trabajo, salud o una feliz llegada a destino. La leyenda cuenta que esta santa popular es muy cobradora y es conocida por cobrar sus favores si no se le agradece como se debe.

La historia de Deolinda Correa, una joven madre que, siguiendo a su esposo reclutado durante las guerras civiles, murió de sed en el desierto mientras llevaba a su bebé.

El hecho de que su hijo sobreviviera alimentándose de leche materna fue considerado un milagro. Esta historia se ha transmitido de generación en generación, sin necesidad de ninguna comunicación formal.

Camino al departamento Calingasta, en medio de la nada, un hombre se baja de su camioneta y deja una botella de agua en una pequeña gruta a la vera del camino, justo después del desvío que va hacia el departamento Iglesia.

David Fidel, un chofer de camión de la provincia de Mendoza, se desvía de la ruta y entra al paraje en Vallecito. Mientras tanto, en calle 11, camino a 9 de Julio, unas velas ofrendadas iluminan la ruta.

La Difunta Correa es una figura de la religiosidad popular que trasciende las fronteras religiosas y culturales. A pesar de no ser una santa oficial de la Iglesia Católica, muchos creyentes la veneran. Su devoción se ha integrado profundamente en la identidad sanjuanina y argentina.