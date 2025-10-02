El dilema actual no es si debemos usar o no la Inteligencia Artificial (IA), sino cómo encontrar un equilibrio funcional entre su aplicación tecnológica y la capacidad humana de lectura y comprensión.

Desde la Biblioteca Popular Juana Azurduy, Yésica Garrido subraya que la meta es que "las pantallas no apaguen al libro". Por lo tanto, el desafío consiste en ser flexibles y creativos para atraer a la comunidad lectora.

Las bibliotecas deben dejar de ser un "museo del libro" y adoptar otra dinámica. Deben transformarse en espacios donde los chicos puedan tener experiencias interactivas con textos que incluyan, colores, texturas y dibujos.

El objetivo es realizar actividades que fomenten la lectura recreativa, permitiendo que el texto se materialice a través de acciones. Por ejemplo, una lectura puede inspirar una pintura, lo que permite a los niños ejercitar y demostrar su comprensión de textos de manera creativa y práctica.

La Biblioteca Popular Juana Azurduy, ubicada en la Villa El Salvador de Chimbas, nació como respuesta a una necesidad, la de crear un espacio de cultura y encuentro. En aquel momento, año 2015, la única actividad cultural significativa en el departamento era la comparsa. Hoy, la biblioteca se ha arraigado en la idiosincrasia de los vecinos y enfrenta nuevos desafíos. Yésica afirma que esta es una oportunidad excepcional, ya que estamos siendo contemporáneos al cambio.

Por ello, es crucial trabajar con ideas más amigables y accesibles, como la digitalización del contenido. El objetivo es que ese conocimiento se democratice, logrando que la comunidad obtenga toda la información de manera completa. Es fundamental estar atento y garantizar que estas acciones perduren en el tiempo, aprovechando las posibilidades existentes como youtubers, influencers o aplicaciones que brindan referencias de lectura.

Las nuevas tecnologías pueden y deben usarse sin dejar de lado la lectura en papel, ya que esta estimula los elementos cognitivos, la capacidad de atención y la construcción de un pensamiento propio. Desde su experiencia, Yésica afirma que es muy difícil encontrar ese equilibrio y evitar la contingencia que genera la tecnología. Sin embargo, no se pueden tener pensamientos románticos, sabiendo que la capacidad de atención de los chicos es muy baja y que el celular ha invadido su cotidianidad.

La lectura y la comprensión de textos están, sin duda, frente a un desafío que se encuentra en constante movimiento y que no puede ignorar la demanda y la actualidad tecnológica que atraviesa la sociedad.

Teniendo en cuenta que lo que se pone en práctica ahora determinará las formas futuras de cómo nos relacionamos con el conocimiento, la labor de las bibliotecas y educadores es crucial, deben ser los puentes que garanticen que la accesibilidad digital y la profundidad cognitiva del libro convivan para forjar un pensamiento crítico y autónomo en la próxima generación.