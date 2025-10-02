El dilema actual no es si debemos usar o no la Inteligencia Artificial (IA), sino cómo encontrar un equilibrio funcional entre su aplicación tecnológica y la capacidad humana de lectura y comprensión.

Desde libros de bebeteca hasta material de consulta universitaria.
Desde la Biblioteca Popular Juana Azurduy, Yésica Garrido subraya que la meta es que "las pantallas no apaguen al libro". Por lo tanto, el desafío consiste en ser flexibles y creativos para atraer a la comunidad lectora.

Fachada de la Biblioteca Popular Juana Azurduy de Chimbas.
Las bibliotecas deben dejar de ser un "museo del libro" y adoptar otra dinámica. Deben transformarse en espacios donde los chicos puedan tener experiencias interactivas con textos que incluyan, colores, texturas y dibujos. 

Área de consulta de libros académicos y especializados.
El objetivo es realizar actividades que fomenten la lectura recreativa, permitiendo que el texto se materialice a través de acciones. Por ejemplo, una lectura puede inspirar una pintura, lo que permite a los niños ejercitar y demostrar su comprensión de textos de manera creativa y práctica.

Yésica Garrido (directora/encargada) junto a los chicos en la biblioteca.
La Biblioteca Popular Juana Azurduy, ubicada en la Villa El Salvador de Chimbas, nació como respuesta a una necesidad, la de crear un espacio de cultura y encuentro. En aquel momento, año 2015, la única actividad cultural significativa en el departamento era la comparsa. Hoy, la biblioteca se ha arraigado en la idiosincrasia de los vecinos y enfrenta nuevos desafíos. Yésica afirma que esta es una oportunidad excepcional, ya que estamos siendo contemporáneos al cambio.

La escritora Sarui Lola Jaled lee un cuento de su autoría a los jóvenes lectores.
Por ello, es crucial trabajar con ideas más amigables y accesibles, como la digitalización del contenido. El objetivo es que ese conocimiento se democratice, logrando que la comunidad obtenga toda la información de manera completa. Es fundamental estar atento y garantizar que estas acciones perduren en el tiempo, aprovechando las posibilidades existentes como youtubers, influencers o aplicaciones que brindan referencias de lectura.

Una vista de los niños realizando actividades en el interior de la biblioteca.
Las nuevas tecnologías pueden y deben usarse sin dejar de lado la lectura en papel, ya que esta estimula los elementos cognitivos, la capacidad de atención y la construcción de un pensamiento propio. Desde su experiencia, Yésica afirma que es muy difícil encontrar ese equilibrio y evitar la contingencia que genera la tecnología. Sin embargo, no se pueden tener pensamientos románticos, sabiendo que la capacidad de atención de los chicos es muy baja y que el celular ha invadido su cotidianidad.

El arte se materializa: actividades creativas generadas a partir de la lectura de un texto.
La lectura y la comprensión de textos están, sin duda, frente a un desafío que se encuentra en constante movimiento y que no puede ignorar la demanda y la actualidad tecnológica que atraviesa la sociedad. 

Exhibición de material didáctico y plástico usado en las actividades interactivas.
Teniendo en cuenta que lo que se pone en práctica ahora determinará las formas futuras de cómo nos relacionamos con el conocimiento, la labor de las bibliotecas y educadores es crucial, deben ser los puentes que garanticen que la accesibilidad digital y la profundidad cognitiva del libro convivan para forjar un pensamiento crítico y autónomo en la próxima generación.

Los chicos de Villa El Salvador concurren habitualmente al espacio cultural y de encuentro.
