En la semana del Día del Trabajador Rural, que se celebra el 8 de octubre, es un buen momento para realizar un reconocimiento a todas aquellas personas que, en los valles de San Juan, ganan el sustento propio y el de sus familias con el sudor de su frente.

Aunque hay noticias que no son motivo de celebración. Según comentó Miguel Agüero, de la UATRE San Juan, el sector está atravesando una aguda pérdida de fuentes de trabajo, con el agravante de que el 80% de los trabajadores se encuentra actualmente en la informalidad.

Al detallar el sector por rubros, las cifras son alarmantes: en el hortícola, la informalidad alcanza un 90%; en el olivícola, el índice es del 40%; y en el avícola y el pistachero se registra un 30% en cada caso.

En cuanto a la mano de obra femenina, solo registra un 25% de formalidad, lo que implica un 75% de informalidad. Sin dejar de lado el actual contexto tecnológico, los trabajadores enfrentan dificultades para competir con las máquinas, por lo que resulta crucial adaptarse y complementarse con ellas.

En actividades que aún requieren un gran esfuerzo físico, como el acarreo manual, los gameleros transitan entre 8 y 10 kilómetros por jornada. Si en la finca se utiliza un carro cosechador que puede entrar en las melgas, esa distancia se reduce aproximadamente ocho veces, y el valor de la gamela es menor.

Actualmente, distintos sectores productivos están viendo cómo su mano de obra es disminuida. Por ejemplo, en la cosecha de tomate, una sola máquina puede reemplazar la actividad de cuadrillas enteras.

Es importante destacar que todo el ecosistema rural está entrelazado, y lo que le sucede a un actor afecta al grupo. En ese sentido, si se importa vino o pasta de tomate, el hilo se corta por lo más delgado, como dice el dicho popular, hay menos empleos rurales.

Estas situaciones documentadas evidencian un contexto donde cabe recordar, para no repetir errores, que aún se tienen por costumbre acciones que no están contempladas en la Ley 26.727 de Trabajo Agrario, como las referidas a las condiciones sanitarias, el acceso al agua potable, entre otras.

La ley es clara con respecto a situaciones específicas, como el traslado de los trabajadores, estos no podrán ser trasladados en camiones, y el transporte debe haber sido construido con destino al traslado de personas.

En caso de ser trasladados en vehículos de carga o utilitarios, solamente podrán viajar en los lugares diseñados para tal fin. Además, la cantidad máxima de trabajadores que podrán viajar en cada vehículo estará determinada por la cantidad de asientos fijos provistos, sea cual fuere la distancia a recorrer.

En un mes tan vinculado con los peones rurales, es fundamental observar, reflexionar y llevar a cabo acciones de mejora concretas para el sector. Debemos reconocer que todos los involucrados son cruciales para el funcionamiento del campo, aunque no todos tienen las mismas posibilidades ni las mismas garantías.

El Día del Trabajador Rural trasciende la celebración, se convierte en una jornada obligatoria de reflexión.