Un video que comenzó a circular en redes sociales generó curiosidad y sorpresa entre vecinos de Chimbas y de toda la provincia. La grabación, publicada el lunes por la usuaria wztmor en su cuenta de TikTok, muestra lo que muchos consideran un hecho inexplicable: la repentina desaparición de un hombre en plena calle.

Según relató la autora del posteo, las imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad de su vivienda. En ellas se observa a un hombre caminando por la vereda hasta que, en cuestión de segundos, desaparece sin dejar rastro. “¿Alguna explicación?”, escribió la tiktoker al difundir el clip, que ya superó las 2 mil reacciones y acumula decenas de comentarios.

Las respuestas de los usuarios combinan sorpresa y humor. Entre las más populares se destacan frases como “Es el progenitor de mis hijos, jaja, desapareció” o “En Chimbas siempre pasan esas cosas, jajajaja”, reflejando la mezcla de incredulidad y diversión que despertó el material.

Mientras algunos especulan con posibles fallas técnicas en la grabación y otros bromean con teorías sobrenaturales, el video continúa sumando reproducciones y mantiene abierto el debate: ¿fallo de cámara o fenómeno paranormal?