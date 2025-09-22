Un insólito episodio registrado en San Juan se volvió viral en redes sociales luego de que el usuario Juan Manuel Arroyo compartiera en su cuenta de Instagram un video donde se observa a dos mujeres intentando evadir un control policial. La situación ocurrió durante la noche del sábado 20 de septiembre en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Centenario, en Rivadavia, cerca del ingreso al Barrio Profesional, también conocido como Foro de Abogados.

En las imágenes, que ya superan las 15.000 reproducciones, se ve a dos jóvenes a bordo de una camioneta Ford Bronco blanca. Al ser detenidas por un control de tránsito, la conductora, quien aseguró ser abogada, intentó dejar el vehículo estacionado y retirarse caminando, pero fue rápidamente frenada por un agente de la división de Tránsito D7 de la Policía de San Juan.

“Usted no puede dejar ese vehículo ahí ni tampoco se puede retirar. Usted dice que es abogada y parece que no conoce nada de leyes”, se escucha decir al efectivo mientras impide que la mujer se aleje del lugar. En respuesta, la conductora, visiblemente molesta, le pide a su acompañante que registre la escena: “Cuál es el problema. Estoy dejando la camioneta estacionada. Guadalupe, filmame. No entiendo cuál es el problema”.

El propio usuario que grabó el hecho intervino en el video diciendo: “Hágale caso, yo soy un ciudadano. No se tiene que ir. Se está negando a un control policial”. En tanto, el policía advirtió a la mujer que “tranquilamente la puedo detener” por resistirse al procedimiento.

El video no tardó en generar repercusión en los comentarios, donde las opiniones se dividieron entre burlas a la conductora y elogios a la actuación del agente. Algunos usuarios escribieron: “Déjala que se vaya, abogada título comprado”, “Esta es abogada como Cristina”, “Muy bien por el policía” y “Guadalupe filma las payasadas que hace el pelo duro, así la hace cagar el papá”.

Aunque no trascendió la identidad de las protagonistas, por su vestimenta se presume que se dirigían a un evento bailable. El control, en tanto, se enmarca dentro de los operativos habituales de seguridad vial que realiza la policía durante los fines de semana en San Juan.