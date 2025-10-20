En TikTok nunca falta el contenido que enciende las redes, y esta vez la protagonista fue una joven que vivió un verdadero drama amoroso frente a su casa. El video, publicado por la usuaria Priscila Santillano (@priscila.santillano), muestra el momento en que cuatro hombres se encontraron en la puerta de la misma mujer, todos con regalos en mano y la intención de sorprenderla… hasta que descubrieron que no eran los únicos.

El clip, titulado “cuando a la vecina se le junta el ganado”, se volvió viral rápidamente. En las imágenes se puede ver a tres hombres esperando con rosas y peluches, hablando entre ellos con evidente confusión. La situación alcanza su punto máximo cuando la vecina llega en un auto gris acompañada por un cuarto pretendiente, quien al notar el inesperado panorama, decide marcharse sin mediar palabra, mientras la joven intenta detenerlo.

“Mamá, se le juntaron a la vecina los novios”, se escucha decir al hombre que graba la escena, relatando en tiempo real lo que parece una telenovela improvisada.

La tensión escala rápidamente: los pretendientes comienzan a discutir entre sí y uno de ellos exige que dejen de grabar. La mujer, entre gritos y lágrimas, trata de explicar que “no estaba saliendo con ninguno de ellos”. Sin embargo, los regalos terminan en el suelo y los hombres se retiran uno a uno, dejando a la joven sola frente a su puerta, apenas días antes de San Valentín.

El video ya acumula más de 3 millones de reproducciones, 163 mil ‘me gusta’ y más de 4 mil comentarios, entre quienes se debaten entre la incredulidad y la risa. Algunos usuarios aseguran que se trata de una escena actuada, mientras otros juran que es “la mejor historia de amor fallida del año”.

Entre los comentarios más destacados se leen frases como:

“Actuado, a una mujer jamás se le junta el ganado.” “Hay que definir horarios y días para evitar problemas de logística.” “A mí nomás se me juntan los trastes.” “Yo que ellos nos juntamos y nos vamos a un bar, ninguno tiene la culpa.”

Aunque nadie confirmó si el episodio fue real o una broma, lo cierto es que “la vecina del ganado” se convirtió en una de las protagonistas más virales del año en TikTok, demostrando que los enredos amorosos —reales o no— siguen siendo el contenido favorito de internet.