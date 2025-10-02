“Se me llenó la tanga...”: la propuesta de amor que se hizo viral; mirá cómo le fue

Una excéntrica propuesta de noviazgo se convirtió en noticia en La Plata y se viralizó rápidamente en redes sociales. La protagonista es Vanesa, licenciada en Economía y tatuadora, quien ideó un operativo que llamó “Operación Leo Mattioli” para formalizar su relación con Gabriel, un compañero de boxeo de 49 años.

La primera etapa de la estrategia incluyó un pasacalle colgado frente al Club Bransen, donde ambos entrenan, con la ayuda de varios cómplices. El mensaje en el cartel era claro y original:

“Se me llenó la tanga de baba cuando te vi sonreír. Gaby, ¿querés ser mi novio? Vale hasta el 1 de mayo”.

Vanesa explicó su elección: “Elegí la entrada del club, que es el lugar donde nos conocimos. O sea, tenía desde el 15 de marzo hasta el 1 de mayo para preguntarme. Yo, una laburante del amor; más que ganado lo tenía”, bromeó.

El operativo llamó la atención de los vecinos y despertó diversas reacciones, algunas críticas, pero rápidamente se volvió viral en redes sociales. La propia Vanesa recordó con humor los días previos a la respuesta: “Lo volvimos loco desde el 15 de marzo hasta el 1 de mayo”, contó en diálogo con TN.

El desenlace llegó el 1 de mayo, fecha límite marcada en el pasacalle. Ese día, Gabriel sorprendió a Vanesa con una caja de golosinas y una foto del cartel original, acompañada de su respuesta: “Sí, quiero. Hagamos que de esa tanga nazca un nuevo océano”.