Un hecho inusual sorprendió a los automovilistas que transitaban por la mítica Ruta Nacional 40, en Santa Cruz. Una familia registró el momento en que un enorme catamarán avanzaba lentamente sobre la calzada, escoltado por vehículos de guía que advertían a los conductores para que se desplazaran hacia la banquina. El video, compartido en redes sociales, se volvió viral en cuestión de horas y superó los 10 millones de reproducciones, generando asombro y risas entre los usuarios.

El episodio ocurrió durante el traslado del catamarán ALM, una embarcación perteneciente a la empresa Solo Patagonia, que se dirigía hacia el Lago Viedma, en cercanías de El Chaltén, como parte de un nuevo proyecto turístico en el sector norte del Parque Nacional Los Glaciares. Según informó el medio local Señal Calafate, el barco había prestado servicio durante años en el Lago Argentino, y ahora será parte de las excursiones en el Viedma.

El operativo de transporte comenzó el viernes, recorriendo los 45 kilómetros entre Punta Bandera y El Calafate, y continuó el sábado con la etapa más compleja: atravesar la zona urbana de la ciudad. Para ello, se implementó un dispositivo especial coordinado por Servicios Públicos, Cotecal y Vialidad Provincial, que incluyó cortes parciales de energía eléctrica y ajustes en el tendido de cables, debido a las dimensiones del barco que ocupaba ambos carriles de la ruta.

Las imágenes del traslado captaron la atención de miles de personas. En uno de los videos más difundidos, una mujer advierte desde un vehículo: “No pasa, no pasa, tenemos que ponernos en la banquina”, mientras el conductor maniobra con cuidado ante el paso del coloso náutico.

El periodista Pablo Manuel, protagonista del video viral, relató luego en declaraciones radiales que la experiencia fue “una mezcla de miedo y asombro”, aunque terminó en risas por lo insólito de la escena. “El fin de semana anduve por El Chaltén y me hice viral… por un tema muy vergonzoso y de mucha risa”, comentó entre carcajadas.

El traslado del catamarán ALM no solo marcó un hito logístico en la Patagonia, sino que también dejó una de las postales más curiosas de los últimos días: un barco navegando sobre el asfalto de la Ruta 40, rumbo a su nuevo hogar en las frías aguas del Lago Viedma.