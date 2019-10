Messi habla sobre el más popular de sus hijos y admite que se le está "yendo de las manos"

Mateo, el segundo de los tres hijos del futbolista argentino Lionel Messi, se ha ganado el cariño de las redes sociales con sus picardías y su ternura. El pequeño, de cuatro años, que con frecuencia es protagonista de videos y anécdotas, es toda una celebridad en Internet, una circunstancia que a su padre, según admite, se le está saliendo de control.

En un aparte de su reciente entrevista en la radio catalana RAC1, difundida este miércoles, se le preguntó al delantero del FC Barcelona si era consciente de que "está creando un monstruo", en relación a la creciente fama del niño. "Lo estamos cortando un poco, porque se nos está yendo de las manos", confesó entre risas el astro argentino.

Messi recalcó que la simpatía de Mateo es indiscutible y que fácilmente se gana el corazón de cualquiera: "La gente por ahí se ríe cuando yo cuento o hago saber de [sus] cosas. Por ahí se cruzan o están cinco minutos [con el pequeño], lo conocen o lo tratan cinco minutos, y dicen que realmente es así, lo que vos decís. No mentís en nada".

"¿Es todo un pillo?", preguntó el entrevistador. "Sí", respondió 'La pulga' sin titubear.

Leo y su esposa, Antonella Roccuzzo, publican con frecuencia en la Red videos e imágenes de Mateo y sus hermanos, Thiago y Ciro, quienes además suelen robarse la atención de las cámaras en sus apariciones en los estadios de fútbol junto a sus padres. El pasado 11 se septiembre, cumpleaños de Mateo, su madre compartió un video en el que el homenajeado hace un gol y lo celebra a la manera de su padre.

En una entrevista para TyC Sports, Messi contó que Mateo goza haciendo enojar a su hermano mayor, Thiago, gritando los goles del Real Madrid. "¡Es el más terrible de la familia!", aseguró. En noviembre pasado, Messi publicó unos emotivos videos de entorno doméstico y protagonizados por sus retoños. Una de las grabaciones muestra a Mateo bailando de manera divertida al ritmo de la popular canción 'Sexy and I know it', de LMFAO, que hasta la fecha tiene más de 18 millones de visualizaciones.