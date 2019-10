Pega una galleta a la pared para ver cuándo su padre se da cuenta y este tarda casi cuatro años

El pasado domingo, la estadounidense Sara Smith informó a sus seguidores de Twitter del final de un experimento peculiar sobre su padre, iniciado hace casi cuatro años.

En noviembre del 2015, pegó una galleta de queso en una pared de su casa para saber cuánto tiempo tardaría su padre en darse cuenta..

Más de tres meses después, el hombre reorganizó la sala y movió una estantería, poniéndola delante de la galleta sin notarla. Por lo tanto, la joven, de 22 años, la pegó en otro lugar.

A pesar de dichas manipulaciones, la galleta pasó desapercibida durante años, hasta que un cuñado de Sara se lo contó al padre.

"Con tristeza debo anunciar que la broma ha terminado. Después de 1.410 días, casi 4 años, mi cuñado nos la echó a perder y se lo mencionó a mi papá", explicó la joven en un tuit que ha recibido más de 440.000 'me gusta' y sido compartido casi 80.000 veces.

Fuente: Actualidad RT

I saw a tweet where a girl stuck a chip to the wall & her dad didnt notice it for weeks so im trying it w/ a cheezit pic.twitter.com/U2emzDYsZn — ♡ 。・゚゚✧Cheez it gurl・゚゚✧。♡ (@_sarasmithhh) November 27, 2015

day 122, dad rearranged furniture and moved a bookshelf in front of the cheez it so it had to be moved a few feet pic.twitter.com/wbYLayT8w9 — ♡ 。・゚゚✧Cheez it gurl・゚゚✧。♡ (@_sarasmithhh) April 3, 2016