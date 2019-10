Las diferentes formas de decir "Te amo" de los twitteros

Todos sabemos lo impredecible y extenso en temas que es la red social Twitter. Uno dice algo, y podes lograr un efecto positivo o negativo en las personas en dos segundos. Twitter está repleto de debates y discusiones entre los consumidores de la app. Pero también hay situaciones muy positivas y cargadas de historias, como es este ejemplo.

Todo comenzó cuando una usuaria llamada "Dnla" (@lasugarmommy) preguntó curiosamente: "Cómo le dirían a alguien 'te amo' sin decirle 'te amo'?", y no sabemos si esperó la repercusión o no, pero una gran cantidad de usuarios le respondieron su duda. No sin ella dar su opinión antes: "Eres esa sonrisa que me recuerda que no importa que tan lejos esté de casa, si cada vez que tu me sonríes me siento en mi hogar, mi casa está donde encuentre esa sonrisa"

Las respuestas de los usuarios varían. Van desde pensamientos profundos, como "Qué bendición es vivirte y verte vivir", hasta cosas como "le mando memes".

A continuación te preparamos una lista de las formas de decir te quiero según los twitteros:

"Estoy encantada con tu existencia"

"Tu felicidad me da paz"

"Estoy segura de que nos hemos encontrado en más de una vida y me encanta que tengamos el placer de coincidir en esta"

"Siempre me acuerdo de tí"

"Vi esto y me acordé de ti, de cuanto te gusta"

"Hice una playlist de todas las canciones que me hacen pensar en tí"

"¿Conoces el verbo amar? Pues yo lo estoy conjugando contigo"

"Me avisas cuando llegues"

"Hacer una llamada y decir 'quería escuchar tu voz'"

Pero una de las respuestas que más repercusión tuvo, fue la de un usuario llamado "Chema" (@JMVAguirre), quien dijo autoreferencial: "Ayudarla a sacar sus papeles de la universidad para que pueda irse del país a tener una vida mejor".

Su tweet tuvo 1.1K de favoritos, y 11 respuestas que le felicitaban por hacer lo que hacía o comentarle que se emocionaron. Dnla, la usuaria que comenzó el hilo, le respondió con un afectuoso tweet que decia "Totalmente amigo, más que amor esto es libertad, un aplauso y muchas buenas vibras para usted"

Las redes sociales pueden ser un lugar muy oscuro y hostil. Pero cuando quieren, pueden causarnos ternura y darnos la dulzura suficiente para seguir el día con una sonrisa.