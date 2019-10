Espeluznante: Madre fotografía a sus hijos sin darse cuenta del peligro al acecho

Una mujer australiana, más específicamente de Eskdale, fotografiaba tranquilamente a sus hijos en su casa. Estaban pasando un momento de lujo, cuando ella se decidió a ver las imagenes captadas, y se percata de la presencia de un peligroso animal a un par de centímetros de sus hijos: una serpiente marrón oriental.

El venenoso reptil se encontraba bastante bien camuflado entre la maleza, y de haber querido podría haber lastimado a los pequeños en menos de lo que canta un gallo, ya que los tenía a menos de un metro de alcance.

Este peligroso animal es la segunda especie más venenosa en todo el mundo, y causa seis de cada diez muertes por mordedura de serpiente en Australia. Su veneno es tan potente que sólo 2 miligramos de su veneno puede causar una muerte dolorosa en humanos adultos.

Según un experto llamado Barry Goldsmith, éste tipo de criaturas no son agresivas cuando no las invaden o molestan, motivo por el que quizás no lastimó a los pequeños.

