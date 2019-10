Impactante: Mujer encuentra a su hija 29 años después y resulta ser hombre

Tina Bejarano es una residente de Los Banos, California (EE.UU.), y recientemente ha tenido un reencuentro con su hija 29 años después de que le hayan dicho que no había sobrevivido. Tina tenía 17 años cuando los hechos ocurrieron, y su madre fue quien le había informado que el bebé había fallecido 15 minutos más tarde del parto.

La mujer siguió con su vida y tuvo cinco hijos más, pero hace poco una de sus hijas la convenció de hacerse una prueba de ADN, gracias a la cual su "beba" le habló, y resultó ser hombre: Un muchacho residente de Nueva Jersey, con un hijo y casado felizmente.

Resulta ser que la prueba confirmaba el parentezco entre ellos, que Tina era su madre.

No se sabe si su hijo realizó una transición de genero, o si en realidad había nacido como varón, pero de cualquier manera, a Tina no parece importarle: "No me importa. No me importa si hizo la transición de género o si no la hizo. No me importa. Es mi hijo"

Desde ese día, los involucrados están en contacto y van a reunirse dentro de poco, en el mes de Noviembre.