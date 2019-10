Madre se lleva un susto al ver un "fantasma"en la cuna de su hijo

Una ciudadana de Illinois,(EE.UU),Maritza Elizabeth, se llevó el susto de su vida, cuándo una noche vio al lado de su hijo, que dormía en su cuna, lo que parecía ser un bebe fantasma. La madre confesó que era tal su preocupación y su miedo que aquella noche no pudo pegar un ojo.



La mujer contó que en medio de la noche entró a la pieza del bebé con una linterna, pero no concluyó en nada, el miedo siguió y el pensamiento de su bebé junto a un fantasma no la dejó en paz, hasta la mañana siguiente, cuando su investigación pareció cambiar de rumbo.



Aparentemente el padre del bebé no había colocado de forma correcta las sábanas,y el supuesto fantasma era la carita de un bebé que se asomaba de la pegatina en el colchón. La mujer subió la publicación a Facebook.